Генпрокурор РК поздравил всех сотрудниц с 8 Марта

В Генеральной прокуратуре состоялось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Генеральный прокурор Асхат Даулбаев тепло поздравил всех сотрудниц с замечательным праздником, отметил их вклад в укрепление законности и правопорядка.
Особые слова признательности были сказаны в адрес женщин-ветеранов за их добросовестный труд и годы безупречного служения закону.
В честь праздника наиболее отличившиеся сотрудницы за образцовое исполнение служебного долга поощрены ведомственными наградами.
Торжественное собрание завершил праздничный концерт, подготовленный силами сотрудников.