Генпрокурор: В Казахстане зафиксировано большое количество детской порнографии

По последним оценкам Интернет ассоциации, в Казахстане зафиксировано большое количество детской порнографии и видео с детским насилием в сети, передает корреспондент Kazpravda.k
z с заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
"Особую озабоченность вызывает рост насилия над детьми. Причины преступлений сексуального характера обусловлены целым рядом негативных факторов, в первую очередь, общим упадком нравственности, доступности запрещенного контента в сети интернет", – заявил генеральный прокурор Асхат Даулбаев.
Кроме того, глава ведомства отметил, что большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
"По данным ВОЗ, Казахстан занимает лидирующее место среди стран Азии по индексу употребления алкоголя", – резюмировал Генпрокурор.