Генпрокуроры стран-участниц ШОС обсудили вопросы защиты семьи и детей

В Казани Берик Асылов принял участие в 24-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

Фото: Генпрокуратура

В своей приветственной речи Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил важную роль совместной работы генеральных прокуратур государств-членов в обеспечении региональной безопасности и призвал к дальнейшей консолидации усилий в противодействии общим вызовам и угрозам.

Повестка заседания была посвящена вопросам защиты семьи и детей, а также предупреждению распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних. Генеральный Прокурор Казахстана проинформировал о принимаемых в стране мерах по поддержке молодежи. Он особо подчеркнул, что по поручению Главы государства в Казахстане принята Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, охватывающая вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты и безопасности детей.

На законодательном уровне усилены меры по защите женщин и детей, профилактике буллинга и иных противоправных действий в отношении несовершеннолетних, акцентировал внимание на безопасности детей в цифровой среде.

Берик Асылов рассказал о работе системы «Кибернадзор», позволяющей выявлять и блокировать противоправный контент, внедрении детских SIM-карт с функцией фильтрации нежелательного контента, а также реализуемом совместно с ЮНИСЕФ проекте «Кибер Тұмар» по безопасному поведению детей и родителей в интернете.

Кроме того, Генеральный прокурор  предложил коллегам активизировать обмен информацией оц ифровых угрозах, развивать совместные технологические подходы к выявлению противоправного контента, а также расширять сотрудничество с глобальными цифровыми платформами. По итогам заседания подписан Протокол, закрепивший основные направления взаимодействия органов прокуратур государств-членов ШОС.

В мероприятии приняли участие руководители прокуратур государств-членов ШОС – Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей и партнёров ШОС по диалогу – Азербайджана, Лаоса, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки.

#ШОС #генпрокурор #Берик Асылов

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