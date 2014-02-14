Культура
Генрих КУПРИЯНОВ: Люблю мой город в любое время года

Без малого полвека назад выпускник Казанского государственного медицинского университета приехал в Целиноград. Здесь сложилась профессиональная карьера Куприянова – он один из лучших в столице стоматологов, а в 30 лет Генрих Тимофеевич увлекся фотографией, и с тех пор хобби тоже стало делом его жизни.

Он участвовал в конкурсах, его снимки печатались в газетах, проходили персональные выставки, которые горожане сразу полюбили и стараются не пропускать. Генрих Куприянов – мастер в любом фотожанре: созданы десятки портретов и натюрмортов, запоминающихся на годы, но больше всего поклонников у его лирических пейзажей. Именно лирических, потому что в фотографиях Куприянова главное – настроение, состояние, ощущение чего-то неуловимо прекрасного, которое порой в самом обыденном сумел разглядеть и запечатлеть мастер.

Его выставки так и называют­ся – «Состояние», меняется только их порядковый номер, нынешняя – уже седьмая. Они проходят в музее раз в два года, однако в этот раз сложившаяся периодичность нарушена. Исключение сделано по важной причине: автор только что отметил 75-летний юбилей.

Зарисовки природы получаются у Г. Куприянова удивительно тонкими, одухотворенными, поэтическими, причем есть свои поклонники и у зимних, и у осенних пейзажей. А если повезет, то Генрих Тимофеевич продекламирует строки любимых поэтов, которые вспомнились во время выбора того или иного кадра. Его, перефразируя Булата Окуджаву, можно назвать дворянином целиноградских двориков. Фотограф исходил город, к которому прикипел душой, вдоль и поперек, и снимки сохранили – теперь уже для истории – трогательную прос­тоту провинциальных улочек, скверов, дворов с раскидистыми карагачами…

Генрих Тимофеевич, как говорят про грибников, ведет «тихую охоту», не раз и не два возвращается на одно и то же место, чтобы выстроить нужный кадр, выбрать оптимальное освещение, уловить нужное состоя­ние. За такую тщательность и чуткость зритель ему особенно благодарен.

Удивительное дело: даже в пейзажах у него есть сюжет, и он умеет слышать душу города, понимать его. Оттого и меняются год от года его работы. Нынешнюю экспозицию, где представлены новые работы, можно назвать урбанистической. Автор, подтверждая это, признается: «Ушел в конструктивизм». Теперь у него в «любимчиках» – новостройки Астаны и мосты. «Люблю мой город в любое время года. Хочется через наши архитектурные достопримечательности передать состояние пасмурного вечера, раннего утра, ночи, расцвеченной огнями и светом фар», – говорит Г. Куприянов. 

21 Урбанистические этюды точны, не лишены романтики и тоже заставляют зрителя подолгу рассматривать их, ведь автору удалось поймать в объектив радугу, запечатлеть красоту нашего высокого неба, неповторимые силуэты облаков, придающих каждому снимку особый шарм.

Г. Куприянов так комментирует один из снимков:

– Много видел памятников Пушкину в разных городах, но наш особенный. Я увидел вдохновение, почувствовал порыв души поэта и, не удержавшись, спросил у девушек, сидящих у памятника поэту на набережной: не вам ли адресованы строки «Я помню чудное мгновенье…»? «Говорите, облака здесь изумительные? Ну с ними мне просто повезло», – хитровато прищурясь, скромничает фотохудожник.

«Чем он снимает? Фантастическая работа!» – переговариваются фотографы-профессионалы. А друг юбиляра, фотокорреспондент «Казахстанской правды» Игорь Бургандинов озвучил на вернисаже настоящую магию цифр. Оказывается, Генрих Куприянов – ровесник фотографии с поправкой на сто лет: 1839-й считается годом изобретения фотографии, и в 2014 году этому виду искусства исполнилось 175 лет.

– Работы Куприянова достаточно простые, в них нет ничего лишнего, идеально выстроена композиция, но я хочу сказать, что за каждым снимком стоит огромный труд, – отметил И. Бургандинов. – Даже после того, как фотография сделана, автор анализирует и распечатывает иногда десяток вариан­тов. Каждый будет прекрасен, а Генрих Тимофеевич выберет лучший.

…В 2009-м в музее отмечали (разумеется, очередной выставкой) 70-летие Генриха Куприянова. Среди самых дорогих гостей была его двухлетняя внучка Лерочка – героиня многих замечательных портретов. Тогда, подустав от официальных поздравлений, девочка подбежала к деду, и он поднял ее высоко-высоко. Сейчас Лера стояла рядом с Генрихом Тимофеевичем, внимательно слушала говорящих. Свое поздравление, правда, сказать перед микрофоном постеснялась, но на вопрос, какие фотографии дедушки ей нравятся больше, ответила замечательно: «Конечно, все!»

И зрители с ней абсолютно согласны.

Наталья КУРПЯКОВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА 

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