Генсек ICAO высоко оценил уровень авиабезопасности в Казахстане

Гражданская авиация

Казахстан входит в топ-20 государств по уровню авиационной безопасности ICAO с показателем 95,7%

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуаном Карлосом Саласаром, прибывшим в Астану для участия в Неделе авиационной безопасности-2026. Это первый официальный визит Генерального секретаря ICAO в страны Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества Казахстана с ICAO. Внимание уделено реализуемым в стране масштабным реформам, нацеленным на обеспечение устойчивого прогресса во всех приоритетных сферах экономики. 

Олжас Бектенов отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию транспортно-логистического потенциала Казахстана, формированию авиационных хабов и укреплению транзитной роли страны. Взаимодействие с ICAO имеет стратегическое значение для авиационной отрасли Казахстана.

Хуан Карлос Саласар высоко оценил достижения страны в обеспечении авиационной безопасности. Казахстан входит в топ-20 государств по уровню авиационной безопасности ICAO с показателем 95,7%. Генсекретарь ICAO подчеркнул, что Казахстан принимает важные решения по развитию и укреплению аэропортовой и аэронавигационной инфраструктуры, авиакомпании страны модернизируют парк воздушных судов и расширяют международную маршрутную сеть. 

Участниками встречи отмечена положительная динамика развития гражданской авиации Казахстана. За последние 5 лет валовый выпуск авиационной отрасли вырос в 6,5 раза и достиг $2,9 млрд. По итогам 2025 года пассажиропоток аэропортов составил 31,8 млн человек, международная маршрутная сеть расширилась до 161 направления. Достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательному внедрению международных стандартов и высокому профессионализму казахстанских специалистов.

Для дальнейшего раскрытия потенциала отрасли отмечена важность разрабатываемого Мастер-плана развития гражданской авиации Казахстана до 2050 года (CAMP-2050). Документ определит стратегические направления модернизации отрасли, формирования авиационных хабов и повышения международной конкурентоспособности Казахстана.

По итогам встречи Олжас Бектенов и Хуан Карлос Саласар подтвердили намерение укреплять сотрудничество и объединять совместные усилия Казахстана и ICAO для дальнейшего повышения безопасности и обеспечения устойчивого развития гражданской авиации.

#безопасность #авиация #ИКАО

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