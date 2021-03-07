Генсек ОДКБ посетит Казахстан

Политика
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Фото: odkb-csto.org
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетит Казахстан с рабочим визитом 9-10 марта, передает Inform.kz.
В ходе визита Станислав Зась встретится с министрами обороны и иностранных дел, а также секретарем Совета безопасности РК, - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Как ожидается, генсека ОДКБ примет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В ходе предстоящих встреч Станислав Зась проинформирует о запланированных мероприятиях по реализации решений (декабрьской 2020 г.) сессии СКБ и выполнении приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в Организации в 2021 году.

Также будет обсуждаться ситуация в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ.

Стороны обсудят подготовку к предстоящим в апреле-мае этого года очередным заседаниям уставных органов

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