Генсек ОИС отметил важность инициатив Президента РК в деле сближения исламского мира
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев в Турции встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Иядом Мадани, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Организацией, включая ход реализации инициатив, озвученных нашей страной в рамках ОИС. Также стороны рассмотрели ключевые аспекты предстоящего Саммита Организации.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Ияд Мадани затронули основные вопросы международной повестки дня, рассмотрели возможность участия государств – членов Организации в искоренении исламофобии и противостоянии проявлениям терроризма по всему миру.
Президент Казахстана отметил важность и своевременность приглашения участников предстоящего Саммита для сохранения единства мусульманских государств, поиска ответов на нынешние вызовы в мире.
"Казахстан присоединяется ко всем решениям, запланированным к принятию в рамках Саммита. Совместно с Президентом Турции мы сделали специальное обращение, в котором призываем исламский мир к единству. Выражаю признательность за включение его положений в итоговые документы Саммита", – сказал Глава государства.
При этом Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость нового этапа развития Организации, связанного с переходом от простого обсуждения проблем к принятию конкретных решений.
Глава государства также рассказал, что в ходе недавнего визита в Иран призвал к улучшению отношений этой страны с Саудовской Аравией.
"Подобное разделение негативно влияет на общее единство. Ислам и прогресс всегда идут вместе, поэтому необходимо совместно работать над развитием науки и техники в мусульманских странах. Еще одна проблема – отождествление терроризма с исламом. Нам следует искоренять подобное восприятие и принять обращение "Ислам против терроризма, повысив тем самым уровень уммы. Ваш вклад в этом направлении является значительным", - сказал Президент Казахстана.
В свою очередь Ияд Мадани подчеркнул, что участие Нурсултана Назарбаева в Саммите повышает его значимость.
"Ваши инициативы очень важны для сближения исламского мира, они создают возможности для дальнейшего движения. Нам необходимо работать над их последующей реализацией", – сказал генеральный секретарь.