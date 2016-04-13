Президент
Генсек ОИС отметил важность инициатив Президента РК в деле сближения исламского мира
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев в Турции встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Иядом Мадани, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Организацией, включая ход реализации инициатив, озвученных нашей страной в рамках ОИС. Также стороны рассмотрели ключевые аспекты предстоящего Саммита Организации.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Ияд Мадани затронули основные вопросы международной повестки дня, рассмотрели возможность участия государств – членов Организации в искоренении исламофобии и противостоянии проявлениям терроризма по всему миру.

Президент Казахстана отметил важность и своевременность приглашения участников предстоящего Саммита для сохранения единства мусульманских государств, поиска ответов на нынешние вызовы в мире.

"Казахстан присоединяется ко всем решениям, запланированным к принятию в рамках Саммита. Совместно с Президентом Турции мы сделали специальное обращение, в котором призываем исламский мир к единству. Выражаю признательность за включение его положений в итоговые документы Саммита", – сказал Глава государства.

При этом Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость нового этапа развития Организации, связанного с переходом от простого обсуждения проблем к принятию конкретных решений.

Глава государства также рассказал, что в ходе недавнего визита в Иран призвал к улучшению отношений этой страны с Саудовской Аравией.

"Подобное разделение негативно влияет на общее единство. Ислам и прогресс всегда идут вместе, поэтому необходимо совместно работать над развитием науки и техники в мусульманских странах. Еще одна проблема – отождествление терроризма с исламом. Нам следует искоренять подобное восприятие и принять обращение "Ислам против терроризма, повысив тем самым уровень уммы. Ваш вклад в этом направлении является значительным", - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Ияд Мадани подчеркнул, что участие Нурсултана Назарбаева в Саммите повышает его значимость.

"Ваши инициативы очень важны для сближения исламского мира, они  создают возможности для дальнейшего движения. Нам необходимо работать над их последующей реализацией", – сказал генеральный секретарь.

Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Два новых министерства появились в Казахстане
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК
Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области
Премьер-министр представил нового акима Алматинской области
Новые задачи требуют нового качества госаппарата – глава Сената
Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК
Премьер озвучил приоритетные задачи перед руководством Жетысуской области
Конная экспедиция "От Бозока до Ботая" стартовала в Казахстане
Жесткого контроля не предполагается – глава Минэнерго о регулировании цен на бензин
Военные моряки прошли учения в акватории Каспийского моря
Фонтан протяженностью 300 метров строят у новой мечети в Нур-Султане
Даниал Ахметов и Женис Касымбек остались на своих постах
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Президент
Даниал Ахметов и Женис Касымбек остались на своих постах
Президент , Образование
Два новых министерства появились в Казахстане
Президент
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Президент , Происшествия
Токаев выразил соболезнования родным погибших работников "А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]