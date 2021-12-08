Генсек ООН изолировался после контакта с заболевшим коронавирусом

Фото: news.un.org
Генсек ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус, и решил работать из дома, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.    

"Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (у генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока его не сдаст тест в четверг, 9 декабря", - заявил Хак.

