Фото ООН / М. Гартен
В мире
Генсек ООН: Любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС – это самоубийство

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Украину 17 августа 2022 года, встретился во Львове с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем принял участие в трехсторонней встрече с Президентом Украины и лидером Турции Реджепом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН

Выступая перед журналистами после переговоров 18 августа, Антониу Гутерриш высказался за демилитаризацию Запорожской АЭС, призвал обеспечить дальнейший успех Черноморской инициативы и пообещал, что ООН будет и дальше оказывать жителям Украины гуманитарную помощь. 

Глава ООН отметил, что после того, как Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю, 21 сухогруз покинул Украину и 15 судов прибыли в украинские порты из Стамбула. 

Генсек ООН выразил признательность всем сторонам за поддержку, отметив, что на данный момент более 560 тысяч метрических тонн зерна и других продуктов питания, произведенных украинскими аграриями, отправлены на рынки по всему миру. 

Благодаря Черноморской инициативе по зерну глобальные продовольственные рынки начинают стабилизироваться. После подписания соглашений в Стамбуле цены на пшеницу упали на 8%, а индекс цен в целом на продовольствие снизился на 9% – самое большое снижение с 2008 года.

Однако, как отметил глава ООН, цепочки поставок по-прежнему нарушены. Энергетические и транспортные расходы остаются неприемлемо высокими. 

Позитивные изменения на продовольственном фронте, по словам Гутерриша, являются «победой дипломатии и многосторонности». Он настоятельно призвал все стороны обеспечить дальнейший успех инициативы, которую глава ООН назвал «беспрецедентной». Он призвал проявлять компромисс во имя обеспечения продовольственной безопасности в мире, подчеркнув, что вывоз больших партий продовольствия и удобрений из Украины и России имеет решающее значение для дальнейшей стабилизации рынков и снижения цен.

Антониу Гутерриш пообещал, что ООН мобилизует все возможности и ресурсы, чтобы и дальше оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в ней жителям Украины, и поможет им справиться с трудностями предстоящей зимы. 

На пресс-конференции для журналистов глава ООН сказал, что по-прежнему серьезно обеспокоен развитием ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье и вокруг нее. 

«Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района», – отметил Антониу Гутерриш во время встречи с Владимиром Зеленским. 

По его словам, секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к выводу, что у ООН есть в Украине «возможности в том, что касается логистики и обеспечения безопасности, позволяющие оказать поддержку любой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины». 

«Ее [АЭС – прим. ред.] территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье – это самоубийство», – заявил Антониу Гутерриш.

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