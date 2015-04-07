Генсек ООН планирует принять участие в казахстанском религиозном форуме

Политика
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Айнур Курамысова
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по приглашению Нурсултана Назарбаева планирует принять участие в V Съезде мировых и традиционных религий в Астане. Об этом в ходе встречи с председателем Сената Парламента Касым-Жомартом Токаевым сообщил помощник генсека по политическим вопросам Мирослав Енча, передает Kazpravda.kz.

"Данный форум представляет особую актуальность в контексте тревожных событий в современном мире, где усугубляются проблемы, связанные с религиозным экстремизмом. Поэтому Съезд имеет большое значение, инициатива о его созыве своевременна и необходима", – сказал Енча, отметив, что руководитель ООН планирует участие в работе V Съезда. 

Вместе с тем Енча подчеркнул особую роль Казахстана в обеспечении глобальной безопасности и отметил, что генеральный секретарь ООН высоко оценивает вклад Президента Казахстана в процесс ядерного разоружения и нераспространения.

По мнению сотрудника ООН, важным фактором обеспечения безопасности на азиатском континенте является инициатива Нурсултана Назарбаева о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев проинформировал гостя о подготовке к V Съезду, который состоится 10–11 июня этого года в Астане, и отметил значимость участия в форуме генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Также спикер Сената поздравил Мирослава Енчу с назначением и отметил его успешную деятельность на посту главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. "Уверен, что богатый опыт и знания о Центральной Азии будут полезны Вам в дальнейшей ответственной работе", – сказал Токаев.

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