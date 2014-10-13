Генсек ООН призвал защитить жителей Кобани

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество спасти жителей сирийского города Кобани, осажденного боевиками группировки "Исламское государство", сообщает телеканал "Хабар".
"Тысячи жизней на кону. Я еще раз призываю мировое сообщество сделать все возможное для предотвращения казни гражданских лиц в Кобани", – сказал Пан Ги Мун в Каире в ходе конференции по вопросам восстановления сектора Газа.
Ранее сообщалось, что в результате боев между защитниками города Кобани и пытающимися его захватить боевиками "Исламского государства" погибли более 550 человек.
Ранее Организация Объединенных Наций предупреждала о неизбежности массовых убийств, если Кобани, или как его еще называют Айн-Эль-Араб, окажется под контролем ISIS. Между тем радикальные исламисты из ISIS атакуют западную часть города.
Как сообщают информационные агентства, в воскресенье бойцам курдских отрядов самообороны удалось остановить продвижение исламистов в Кобани. В тот же день силы возглавляемой США коалиции нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в этом городе.
Около одной трети территории Кобани, населенного преимущественно курдами, находится под контролем "Исламского государства".
Представители курдской диаспоры по всему миру проводят акции протеста, требуя от Анкары оказать поддержку курдскому населению Кобани.
В субботу участники демонстрации в Дюссельдорфе призвали власти Германии оказать давление на Турцию и обеспечить создание коридора с турецкой стороны границы для мирных безоружных курдов из Сирии. Они также выступили за поставку оружия участникам курдских вооруженных формирований в Сирии.