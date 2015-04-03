Генсек ООН рассказал об отмене санкций против Ирана

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил Иран и "шестерку" международных посредников (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) с успешным окончанием переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ООН.
Всеобъемлющее соглашение по ядерной программе позволит снять с Ирана все санкции, отметил Пан Ги Мун. "Оно (соглашение) будет уважать потребности и права Ирана, обеспечивая при этом для международного сообщества гарантии того, что его ядерная программа будет носить исключительно мирный характер", – отметил генсек ООН.
"Генеральный секретарь убежден, что всеобъемлющее, согласованное решение иранской ядерной проблемы будет способствовать миру и стабильности в регионе, что позволит всем странам сотрудничать в решении многих серьезных проблем в сфере безопасности, с которыми они сталкиваются", – говорится в заявлении.
Иран и "шестерка" посредников достигли в четверг вечером политического соглашения по ядерной программе. Оно ляжет в основу договора, который должен быть выработан до 30 июня.
Всеобъемлющее соглашение по ядерной программе позволит снять с Ирана все санкции, отметил Пан Ги Мун. "Оно (соглашение) будет уважать потребности и права Ирана, обеспечивая при этом для международного сообщества гарантии того, что его ядерная программа будет носить исключительно мирный характер", – отметил генсек ООН.
"Генеральный секретарь убежден, что всеобъемлющее, согласованное решение иранской ядерной проблемы будет способствовать миру и стабильности в регионе, что позволит всем странам сотрудничать в решении многих серьезных проблем в сфере безопасности, с которыми они сталкиваются", – говорится в заявлении.
Иран и "шестерка" посредников достигли в четверг вечером политического соглашения по ядерной программе. Оно ляжет в основу договора, который должен быть выработан до 30 июня.