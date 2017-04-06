Генсек ШОС высоко оценил роль председательства Казахстана в организации

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Комментируя итоги XII встречи секретарей Советов безопасности стран – членов ШОС, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил особую роль Казахстана в организации, подчеркнув высокую эффективность и роль председательства страны, передает Kazpravda.kz
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"Под председательством Казахстана мы видим, как этот механизм очень активно работает. При этом ШОС продолжает весьма активно развивать взаимодействие с международными и региональными организациями, прежде всего с ООН. Под председательством Казахстана эти усилия были очень высоко оценены Генеральной Ассамблеей ООН и в целом Организацией Объединенных Наций, которая является приоритетным партнером для ШОС в целях дальнейшей активизации коллективных усилий мирового сообщества, направленных на противодействие вызовам и угрозам, глобальному миру безопасности и устойчивому развитию", – сказал он.
Рашид Алимов сообщил, что участники встречи обсудили целый ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, обменялись мнениями о приоритетах дальнейшего развития сотрудничества в рамках ШОС по противодействию вызовам и угрозам.
"Очень важно, что участники встречи подтвердили, что обеспечение региональной безопасности и стабильности противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступности было, есть и остается в числе главных приоритетов ШОС. Пространство ШОС по-прежнему отличается очень высоким уровнем безопасности благодаря слаженной и активной работе государств – членов организации. И ШОС удается противостоять внешним угрозам, не давая возможности их проникновению на территорию организации", – выразил мнение Генсек ШОС.
В свою очередь помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Владимир Жумаканов напомнил, что встреча прошла в рамках подготовки к Астанинскому саммиту ШОС, который пройдет 8-9 июня текущего года. Он также рассказал, что принимавшие во встрече стороны пришли к общему мнению, что необходимо наращивать взаимодействие по ряду актуальных вопросов.
"В ходе встречи было отмечено, что на фоне обострения существующих кризисных явлений и возникновения новых вызовов и угроз перед ШОС стоит задача по поддержанию мира и устойчивого развития в регионе. Заслушана информация генерального секретаря ШОС и директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры о деятельности организации в сфере безопасности. Нами положительно оценена роль вклада ШОС в обеспечение и координацию деятельности компетентных органов государств. Мы договорились о наращивании взаимодействия по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму транснациональной организованной преступности, нелегальной иммиграции, незаконному обороту оружия, наркотических и психотропных веществ", – отметил он.
По итогам встречи был подписан протокол, в котором зафиксированы общие подходы в отношении актуальных международных явлений и проблем, а также поставленных целей на перспективу.