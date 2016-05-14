Спорт
Генсеком ФИФА впервые стала женщина
Генеральным секретарем Международной федерации футбола (ФИФА) впервые стала женщина – Фатма Самура. Об этом на конгрессе организации объявил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает ТАСС.

"Совет поддержал ее кандидатуру. Этот человек будет заниматься внедрением стратегии, которую разрабатывает совет. Этот кандидат наиболее подходящий для этой роли. Она будет свежим ветром, это человек не из прошлого, а из будущего. Важно, что она пришла со стороны, это также поможет нам двигаться в нужном направлении. Мы за разнообразие и верим в гендерное равенство", – сказал Инфантино.

Фатма Самура родом из Сенегала, она является постоянным представителем Программы развития ООН в Нигерии. 

Исполняющим обязанности генерального секретаря ФИФА был Маркус Каттнер, который сменил в этой должности Жерома Вальке, отстраненного от футбольной деятельности на 12 лет. Вальке был признан виновным в нарушении семи пунктов кодекса этики ФИФА, в том числе общих правил поведения, правил конфиденциальности, лояльности, конфликте интересов и др.

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