Генштаб РФ обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

США располагают военными базами на юге и северо-востоке Сирии, в них проходят боевую подготовку боевики, ранее воевавшие за ИГ, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда", сообщает Ria.ru.
Как сообщил Герасимов, боевики проходят подготовку на базе Ат-Танф на юге Сирии. При этом он напомнил, что недавно британский телеканал Би-би-си сообщил, как была организована эвакуация боевиков из Ракки. Так, 400 человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади – это на северо-востоке Сирии.
"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали... Это фактически – ИГИЛ", – отметил Герасимов.
По его словам, после подготовки террористы ИГ "перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие". Главная задача боевиков – дестабилизация обстановки.
Как сообщил Герасимов, из лагеря Шаддади в район Ат-Танфа "ушло порядка 400 человек". После разгрома главных сил ИГ террористы пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата, однако понесли потери.
"Мы думаем, где-то 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 – в Ат-Танфе", – добавил начальник Генштаба.
