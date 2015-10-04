Генштаб России предупредил Европу о бегстве боевиков ИГ после ударов ВКС
Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) покидают контролируемые ими районы Сирии и бегут в Европу после ударов российских Воздушно-космических сил (ВКС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентства России.
Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РИА "Новости".
"В их рядах начались паника и дезертирство. Около 600 наемников оставили свои позиции и пытаются выбраться в Европу", – сказал генерал, сославшись на данные разведки. Он также подчеркнул, что США уведомили минобороны РФ о том, что в зоне действия российской авиации "никого, кроме террористов, нет", сообщает ТАСС.
По его словам, о начале воздушных ударов российской авиации по объектам ИГ было объявлено заранее. "Одним из первых утром 30 сентября нашим представителем в Багдаде генералом Кураленко был проинформирован американский военный атташе в Ираке по вопросам безопасности полковник Хади Петро", – сказал Картаполов.
Информация о начале операции была доведена до других стран, ведущих борьбу с ИГ, "не только по линии минобороны, но и министерства иностранных дел", добавил генерал. "В ходе этих контактов мы рекомендовали вывести из региона всех инструкторов и советников, а также тех ценных специалистов, которые готовились на деньги американских налогоплательщиков. Мы также рекомендовали прекратить полеты летательных аппаратов в районах действий нашей авиации", – отметил Картаполов.
Российская авиационная группа, в состав которой вошли свыше 50 самолетов и вертолетов, включая Су-24М, Су-25 и Су-34, приступила к нанесению точечных ударов по объектам ИГ в Сирии 30 сентября. Операция началась после одобрения Советом Федерации предложения президента Владимира Путина об использовании ВС за пределами России. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия ИГ к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.