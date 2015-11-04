"Генуборку" на побережье Каспия устроили жители Актау

Общество
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Меруерт Нургазинова
Жители Актау вместе с Экспедицией +362 собрали 250 мешков мусора на побережье Каспия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz. Экспедиция +362 продолжает проводить субботники в Мангистауской области.

В этот раз путешественники вместе с жителями Актау очистили побережье Каспия возле поселка Сайын Шапагатов.

Как отмечается, на уборку побережья жители приезжали вместе с детьми, были даже женщины в положении.

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Добровольцы собрали около 250 мешков мусора. Также на побережье были установлены знаки с призывом соблюдать чистоту.

"Надеемся, кто-нибудь вдохновится нашим примером и тоже уделит немного времени, чтобы сделать Мангистау чище. Либо госорганы обратят внимание на проблему и тоже от слов перейдут к делу, больше времени уделят наведению порядка на берегу моря", – говорят участники субботника.

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Экспедиция +362 предлагает жителям области принять участие в акции "Я за Чистый Мангистау!". Для этого нужно собрать мешок мусора, сфотографировать или снять на видео и выложить в Instagram с хештегом #язачистыйМангистау.

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