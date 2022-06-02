Гены, память и искусство

Помните, как в фильме «Бойся, враг, девятого сына» окаменевшие джигиты оживали, услышав родные напевы домбры, которые исполнял их младший брат?..

Нечто подобное происходило и на концерте «От классики до этноджаза», представленном в столице Государственным струнным квартетом им. Г. Жубановой. Домбра, скрипка, альт, виолончель и рояль... По отдельности – это музыкальные инструменты, а вместе они оживили сердца всех слушателей, кто пришел в концертный зал «Астана». Им выпал редкий шанс услышать, как академическая классика красиво и нежно сочетается с традиционной казахской музыкой. Настоящее искусство вечно и безгранично.

Струнный квартет № 21 Моцарта сменял «Косбасар» Таттимбета, «Сакский дух» – родные звуки кюя Абдимомына Желдибаева «Ерке сылкым»... По новому звучал и кюй Асылбека Енсепова «Әке арманы» в сочетании со скрипкой, альтом, виолончелью и роялем.

Домбра – верная спутница казаха испокон веков, украшение торжеств и тоев, собеседница акынов и кюйши. Многие века она звучала в Великой степи одна, знаменуя начало новой жизни, окончание войны, радость земных благ. В новом веке домбра, сохранив свое очарование, идущее из древности, сумела образовать гармоничный союз со смычковыми скрипичного семейства и главным академическим клавишным инструментом.

И в этом есть особый символизм. Оставаться собой, не расплескав сути, и не потеряться в потоке современности – уникальное и ценное качество в любые времена. «Нағыз қазақ домбыра» – «Настоящий казах – домбра», – писал акын Кадыр Мырза Али. И если народный музыкальный инст­румент – отражение ментальности народа, то ярким примером тому стал концерт «От классики до этноджаза».

Домбра звучала ярко, ее голос не просто был слышен, он выделялся среди других своей самобытнос­тью, национальным колоритом. Но в то же время она не диссонировала, а звучала в унисон, вплетаясь в нотное кружево композиций.

На мой взгляд, в этом и состоит суть ментальности казахского народа – строить мосты вместо стен.

– У меня в душе все перевернулось...

– Я поняла, что значит, когда говорят: задели струны души...

– Начинаю учить казахский язык! Хочу понять песню «Қосни Қорлан»...

Это реплики зрителей, услышанные мною. И они говорят красноречивей любых рецензий самых профессиональных критиков.

Диана Галымжанкызы – одна из зрителей. Девушка из интернацио­нальной семьи, папа казах, мама белоруска. Выросшая в симбиозе двух культур, она все же больше тяготеет к казахской, идентифицируя себя именно с казахами. И немалую роль в этом сыграла бабушка по папе.

– С детства мы росли, слушая казахские песни. Особенно апа любила петь народные, у нее был красивый голос. Узнав, что будет такой концерт, сразу захотела прийти – и не пожалела. Эмоции переполняют! Когда я слышу домб­ру, моя душа трепещет, без преувеличения. Наверное, это генная память, – делится впечатлениями Диана. И с ней соглашаешься. Культурное наполнение не просто формирует личность, но и определяет менталитет.

...История любви акына Естая к прекрасной Корлан, которую он выразил в любимой многими песне «Қосни Қорлан», в исполнении заслуженного деятеля Айгуль Косановой не оставила в зале равнодушных. Так акын, пронесший в сердце первую любовь через всю жизнь, даже спустя столетия будоражит сердца других, напоминая, что такое истинное чувство.

Овациями встречали зрители и песню «Япурай», тонкую и душевную вариацию о жизни и, конечно, о любви. А какую экспрессию подарила композиция «Жұмыр қылыш» Махамбета, которую квартет исполнил совместно с Талгатом Каримовым (домбра).

– Программа вечера была ориен­тирована на широкую публику: кому-то нравится этномузыка, другому – джаз, а третий – поклонник классической музыки. Каждый нашел для себя то, что ему больше по душе, – отметил художественный руководитель квартета Ернар Мынтаев.

А великолепная четверка талантливых музыкантов выглядит так: Ернар Мынтаев (виолончель), Айдар Токталиев (первая скрипка), Алексей Лебедев (вторая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт).

...Степь, ветер врывается в юрту, поднимая полог и треплет его войлок. Баксы кружится в ритуальном танце, выгоняя из больного хворь. Примерно такие картины – из далекой, но близкой степи встают перед глазами, когда слушаешь пение композитора, этномузыканта Едиля Кусаинова. Виртуозно аккомпанируя себе на шанкобызе и сыбызғы – казахских народных инструментах, дошедших к нам из самой глубины веков, и используя технику горлового пения, музыкант помог зрителям совершить путешествие во времени.

Нынче модно правильно питаться и мыслить только позитивно, чтобы не засорять свою энергетику, не быть токсичным, быть в ресурсе и вообще владеть новыми «техниками» развития всего, что только можно... Оспаривать, доказывать пользу или вред не будем. Обратим лишь внимание на то, что фундамент красивой, гармоничной, развитой и сильной во всех планах личности зиждется на трех китах – культура, духовность и образование. И над этим надо работать, развивать душу.

Поэтому нужны такие программы, как «От классики до этно­джаза». Концерт, организованный Государственной академической филармонией им. Е. Рахмадиева, еще раз помог слушателям опытным и совсем юным понять, что такое настоящее искусство, мир большой музыки – без границ и преград.