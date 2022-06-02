Статьи Гены, память и искусство 2 июня 2022 г. 0:36 Зарина Москау Помните, как в фильме «Бойся, враг, девятого сына» окаменевшие джигиты оживали, услышав родные напевы домбры, которые исполнял их младший брат?.. Нечто подобное происходило и на концерте «От классики до этноджаза», представленном в столице Государственным струнным квартетом им. Г. Жубановой. Домбра, скрипка, альт, виолончель и рояль... По отдельности – это музыкальные инструменты, а вместе они оживили сердца всех слушателей, кто пришел в концертный зал «Астана». Им выпал редкий шанс услышать, как академическая классика красиво и нежно сочетается с традиционной казахской музыкой. Настоящее искусство вечно и безгранично. Струнный квартет № 21 Моцарта сменял «Косбасар» Таттимбета, «Сакский дух» – родные звуки кюя Абдимомына Желдибаева «Ерке сылкым»... По новому звучал и кюй Асылбека Енсепова «Әке арманы» в сочетании со скрипкой, альтом, виолончелью и роялем. Домбра – верная спутница казаха испокон веков, украшение торжеств и тоев, собеседница акынов и кюйши. Многие века она звучала в Великой степи одна, знаменуя начало новой жизни, окончание войны, радость земных благ. В новом веке домбра, сохранив свое очарование, идущее из древности, сумела образовать гармоничный союз со смычковыми скрипичного семейства и главным академическим клавишным инструментом. И в этом есть особый символизм. Оставаться собой, не расплескав сути, и не потеряться в потоке современности – уникальное и ценное качество в любые времена. «Нағыз қазақ домбыра» – «Настоящий казах – домбра», – писал акын Кадыр Мырза Али. И если народный музыкальный инструмент – отражение ментальности народа, то ярким примером тому стал концерт «От классики до этноджаза». Домбра звучала ярко, ее голос не просто был слышен, он выделялся среди других своей самобытностью, национальным колоритом. Но в то же время она не диссонировала, а звучала в унисон, вплетаясь в нотное кружево композиций. На мой взгляд, в этом и состоит суть ментальности казахского народа – строить мосты вместо стен. – У меня в душе все перевернулось... – Я поняла, что значит, когда говорят: задели струны души... – Начинаю учить казахский язык! Хочу понять песню «Қосни Қорлан»... Это реплики зрителей, услышанные мною. И они говорят красноречивей любых рецензий самых профессиональных критиков. Диана Галымжанкызы – одна из зрителей. Девушка из интернациональной семьи, папа казах, мама белоруска. Выросшая в симбиозе двух культур, она все же больше тяготеет к казахской, идентифицируя себя именно с казахами. И немалую роль в этом сыграла бабушка по папе. – С детства мы росли, слушая казахские песни. Особенно апа любила петь народные, у нее был красивый голос. Узнав, что будет такой концерт, сразу захотела прийти – и не пожалела. Эмоции переполняют! Когда я слышу домбру, моя душа трепещет, без преувеличения. Наверное, это генная память, – делится впечатлениями Диана. И с ней соглашаешься. Культурное наполнение не просто формирует личность, но и определяет менталитет. ...История любви акына Естая к прекрасной Корлан, которую он выразил в любимой многими песне «Қосни Қорлан», в исполнении заслуженного деятеля Айгуль Косановой не оставила в зале равнодушных. Так акын, пронесший в сердце первую любовь через всю жизнь, даже спустя столетия будоражит сердца других, напоминая, что такое истинное чувство. Овациями встречали зрители и песню «Япурай», тонкую и душевную вариацию о жизни и, конечно, о любви. А какую экспрессию подарила композиция «Жұмыр қылыш» Махамбета, которую квартет исполнил совместно с Талгатом Каримовым (домбра). – Программа вечера была ориентирована на широкую публику: кому-то нравится этномузыка, другому – джаз, а третий – поклонник классической музыки. Каждый нашел для себя то, что ему больше по душе, – отметил художественный руководитель квартета Ернар Мынтаев. А великолепная четверка талантливых музыкантов выглядит так: Ернар Мынтаев (виолончель), Айдар Токталиев (первая скрипка), Алексей Лебедев (вторая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт). ...Степь, ветер врывается в юрту, поднимая полог и треплет его войлок. Баксы кружится в ритуальном танце, выгоняя из больного хворь. Примерно такие картины – из далекой, но близкой степи встают перед глазами, когда слушаешь пение композитора, этномузыканта Едиля Кусаинова. Виртуозно аккомпанируя себе на шанкобызе и сыбызғы – казахских народных инструментах, дошедших к нам из самой глубины веков, и используя технику горлового пения, музыкант помог зрителям совершить путешествие во времени. Нынче модно правильно питаться и мыслить только позитивно, чтобы не засорять свою энергетику, не быть токсичным, быть в ресурсе и вообще владеть новыми «техниками» развития всего, что только можно... Оспаривать, доказывать пользу или вред не будем. Обратим лишь внимание на то, что фундамент красивой, гармоничной, развитой и сильной во всех планах личности зиждется на трех китах – культура, духовность и образование. И над этим надо работать, развивать душу. Поэтому нужны такие программы, как «От классики до этноджаза». Концерт, организованный Государственной академической филармонией им. Е. Рахмадиева, еще раз помог слушателям опытным и совсем юным понять, что такое настоящее искусство, мир большой музыки – без границ и преград.