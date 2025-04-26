География инвестиций расширяется

Экономика
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Нацбанк и ЕНПФ отчитались о результатах работы по управлению пенсионными активами

фото предоставлено пресс-службой НБ РК

По состоянию на 1 апреля 2025 года пенсионные активы ЕНПФ сос­тавили 22,3 трлн тенге, увеличившись за период с апреля 2014 года, когда завершилась их консолидация в фонд, более чем в пять раз. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов.

Как отметил спикер, Национальный банк обеспечивает инвестирование пенсионных активов в соответствии с долгосрочными целями в интересах вкладчиков. Текущая структура инвестиционного портфеля ЕНПФ включает 60% финансовых инструмен­тов, номинированных в тенге, и 40% – в иностранной валюте. При этом в структуре тенгового портфеля основной объем инвестиций приходится на ГЦБ – государственные ценные бумаги в размере 9,3 трлн тенге.

Данные ГЦБ являются наиболее на­дежными и ликвидными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг республики. Пенсионные активы также инвестируются в облигации субъек­тов квазигосударственного сектора, это около 15%, и банков второго уровня – порядка 5% на сегодняшний день.

– Такой подход обеспечивает не только получение стабильного инвестиционного дохода, но и способствует социально-экономическому развитию республики, – подчеркнул Нуржан Турсунханов.

Валютная доля за период с 2016 года была поэтапно увеличена с 17 до 40%. Ее наличие позволяет расширить географию инвестиций и перечень финансовых инструментов, а также улучшить качество и ликвидность инвестпортфеля.

Управление портфелем валютных активов осуществляется на индекс­ной основе, где индекс представляет собой широкий набор ценных бумаг на выбранных рынках инвестирования. Например, индекс акций включает более 1 000 эмитентов (организации, выпускающие ценные бумаги), таких как Apple, Microsoft, Tesla и других ведущих мировых компаний.

Касательно результатов управления пенсионными активами спикер сообщил, что в первом квартале нынешнего года вкладчики наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах. Но это не должно вызывать обеспокоенности, поскольку ситуация носит временный характер и произошла из-за переоценки пенсионных активов.

– В частности, одной из основных причин отрицательной доходности стало снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг в связи с увеличением их доходностей на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий, а также повышенного предложения данных ценных бумаг со стороны Министерства финансов, – пояснил представитель Нацбанка.

На инвестиционную доходность, по словам Нуржана Турсунханова, также повлияла волатильность (изменчивость) курса тенге к доллару, который на начало 2025 года составил 525 тенге 11 тиынов за доллар, а в марте – 504 тенге 44 тиына. Здесь важно пояснить, что при укреплении курса тенге стоимость валютных активов при пересчете на тенге временно снижается. В подсчетах это отражается как убыток в тенговом выражении.

Полученный с начала года отрицательный инвестиционный доход является начисленным, а не фактическим, то есть убытки связаны с временными колебаниями стоимости активов. По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке стоимость этих активов будет восстанавливаться.

Так, например, по предварительным данным, только за первую неделю апреля в результате волатильности курса тенге и изменений на внешних рынках размер инвестиционного дохода составил порядка 400 млрд тенге, что значительно компенсировало отрицательный инвестиционный доход за январь – март 2025 года.

По данным докладчика, пенсионные активы во всем мире характеризуются длинным инвестиционным горизонтом. В среднем общий жизненный цикл пенсионных накоплений составляет не менее 40 лет.

В этой связи доходность за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности управления пенсионными активами, поскольку доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленные за короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимос­ти ценных бумаг и курсов валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года.

При этом, несмотря на краткосрочные колебания доходности, в период с апреля 2024 года по март 2025-го размер начисленного инвестиционного дохода, по предварительным данным, составил около 2,4 трлн тенге, доходность за данный период – 11,99% при инфляции к концу февраля 10%. Ожидается, что она будет в этом же диапазоне.

В ходе брифинга Нацбанком РК также были озвучены данные за 2024-й. По итогам прошлого года доходность составила 17,84% с получением инвес­тиционного дохода в размере 3,4 трлн тенге при инфляции 8,6%. Таким образом, для вкладчиков обеспечена реальная доходность в размере 9,24%.

В целом инвестиционная политика в отношении пенсионных активов является сбалансированной и направлена на обеспечение долгосрочных целей по доходности и сохранности пенсионных активов. Данный подход обеспечивает не только сохранность пенсионных сбережений вкладчиков в долгосрочной перспективе, но и их прирост в реальном выражении.

Несмотря на отдельные периоды возросшей волатильности, например, в 2020 году на фоне коронавируса и в 2022-м на фоне геополитической и экономической ситуации в мире, доходность пенсионных активов всегда оставалась положительной, что позволило обеспечить накопленную доходность с момента консолидации по 2024 год в размере 180,2% при накопленной инф­ляции в размере 156,0%. В результате доходность за данный период превысила инфляцию на 24% за весь этот период. Таким образом, среднегодовая реальная доходность для вкладчиков за последние 10 лет составила 1,16%.

Исполнительный директор АО «ЕНПФ» Мурат Шарипов отметил, что потенциальные пенсионеры должны рассчитывать на свои накоп­ления. Очень важно, что сейчас в накопительной пенсионной системе каждый гражданин накапливает свою будущую пенсию, и она будет зависеть от перио­дичности взносов и сумм.

#Нацбанк #ЕНПФ #пенсионные активы

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