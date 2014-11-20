География преобразований Послание Президента 741 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Тон разговора задал аким СКО Ерик Султанов, четко обозначив задачи, поставленные перед североказахстанцами каждым положением этого стратегического документа.



– В соответствии с пятилетним планом инфраструктурного развития, – сказал он, – регион должен внести существенный вклад в совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры.



С учетом того, что через Петропавловск пролегает имеющий уникальное значение транзитный коридор между Россией и Центрально-Азиатским регионом, открывающий направления на Астану, Алматы, Западный Китай, в нынешнем году выделено 150 млн. тенге на проектно-сметную документацию по реконструкции взлетно-посадочной полосы петропавловского аэропорта.



Большая работа в области запланирована по ремонту автомобильных дорог. Их сеть занимает третье место в республике по протяженности, однако больше половины из них требуют ремонта. На приведение путей сообщения в соответствие с требованиями времени, сказал аким области, со следующего года планируется увеличить финансирование как минимум на 50%, а при проведении работ применять инновационные технологии – методы холодного ресайклирования и стабилизации гравийных и грунтовых дорог, эффективность и высокая рентабельность которых позволят в несколько раз увеличить темпы и качество строительства. В 2015 году будет охвачено ремонтом более 700 км автодорог, по направлениям Тайынша – Чкалово, Булаево – Молодогвардейское, Арыкбалык – Чис­тополье, Арыкбалык – Саумалколь, Антоновка – Горное, Покровка – Ильинка и другие, находящиеся в аварийном состоянии.



Обозначив в числе приоритетов развитие индуст­риальной инфраструктуры, Глава государства поручил проработать вопрос создания в регионах новых индустриальных зон для развития малого и среднего бизнеса, а также привлечения дополнительных инвестиций. Отдельным пунктом обозначено развитие туристической инфраструктуры. Тут нам тоже предстоит сказать веское слово.



В рамках первой пятилетки в Карту индустриа­лизации от области вошел 31 проект на сумму 38 млрд. тенге. В настоящее время 29 из них реа­лизованы, что позволило создать 1 045 новых рабочих мест, повысить уровень инновационной активности предприятий в 4 раза, а также вдвое увеличить долю проектов Карты индустриализации в обрабатывающей промышленности. За период реализации программы в области освоено производство обогащенного кварцевого песка и сухих пенобетонных смесей, налажен выпуск грузовых вагонов – зерновозов, контейнеровозов, пластиковых труб больших диаметров, модернизировано производство цельномолочной продукции, нефтяных скважинных насосов, запущены в эксплуатацию две ветроэнергетические установки. На очереди – следующий шаг: рассматривается более 70 проектов на сумму свыше 100 млрд. тенге для включения в Карту индустриализации в рамках второй пятилетки.



Запланировано открытие новых производств. В частности, будут построены заводы по сборке сельскохозяйственной, транспортировочной и коммунальной техники, по переработке масличных культур производительностью 500 тыс. тонн, по производству железобетонных изделий, впервые в нашей области будет организована добыча и переработка золотосодержащих руд, вступят в строй еще две ветроэнергетические установки в КТ "Зенченко и К". Кроме того, реализуются десятки проектов в переработке. Здесь, несомненно, заложен большой потенциал, который сегодня необходимо с выгодной стороны презентовать нашим партнерам.



В развитии туристической инфраструктуры облас­ти, надо признать, есть определенные проблемы, связанные с отсутствием комфортабельных зон отдыха, устаревшей материально-технической базой, а также слабо развитой транспортной инфраструктурой. Для их решения разработан мастер-план по четырем приоритетным районам: Айыртаускому, Шал Акына, Кызылжарскому и Есильскому. Все подъезды к Айыртау будут реконструированы в ближайшие два года. В связи с этим в 2015–2016 годах планируется за счет средств инвесторов строительство порядка 60 туристических объектов.



28 ноября в Петропавловске будет проведен международный инвестиционной форум с участием представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Это событие, безусловно, даст положительный импульс для развития экономики региона, откроет новые перспективы сотрудничества.



Решение об увеличении финансирования модернизации систем тепло- и водоснабжения до 100 млрд. тенге ежегодно – безусловно, значительная поддержка государства в решении важных вопросов жизнеобеспечения населения. Этот вопрос особенно актуален для Петропавловска, где средний износ тепловых сетей составляет 72,5%, систем водоснабжения и водоотведения – более 70. Определенные меры принимаются: только в текущем году по областному центру произведена замена 21 км тепловых сетей, 9 км – водоотведения и 15 км – водоснабжения. В районах в рамках программы "Ақ бұлақ" ведутся работы на 34 объектах, 5 из них будут сданы в текущем году. Акимы районов имеют поручение завершить работы на остальных 29 в следующем году и обеспечить улучшение водоснабжения в 37 селах области.



В целях укрепления жилищной инфраструктуры в Послании сделан акцент на обеспечение широких слоев населения доступным жильем, возможности его приобретения без первоначального взноса и по низким процентным ставкам. Поручение Президента увеличить финансирование строительства арендного жилья на 180 млрд тенге в течение 2015–2016 годов для СКО означает, что мы можем сдать в полтора раза больше квартир для очередников, чем планировалось ранее, – 747 вместо 513. В настоящее время в очереди на получение жилья состоят 14 тыс. человек, из них 10 тыс. – в Петропавловске.



Еще одно стратегическое направление – развитие социальной инфраструктуры. В текущем году начато строительство средней школы на 90 мест в селе Буденном района Г. Мусрепова, а также средней школы на 300 мест в городе Мамлютке. Таким образом, вопрос аварийности школ в области будет решен в следующем году. Что касается школ с трехсменным обучением, таковых в регионе две: в Новоишимке и Тайынше. По обеим разработана проектно-сметная документация, инвестиционные планы включены в проект бюджета на 2015–2017 годы.



По дошкольному образованию охват составляет 91,7%. В сельской местности легче, остаются пока вопросы по областному центру, где на очереди стоят около 4 тыс. детей. Для решения этой проблемы уже в нынешнем году вводятся 400 новых мест. В проект бюджета 2015 года включено строительство детского сада на 320 мест за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, с участием бизнес-структур в рамках государственно-частного партнерства планируется обеспечить более 1 000 мест. Эта работа будет завершена в 2017 году.



Поставленная задача по увеличению доли малого и среднего бизнеса до 50% в ВВП страны к 2050 году напрямую касается и СКО. Сегодня в области активно действует свыше 23 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых заняты 107 тыс. человек, или 31% от экономически активного населения. За прошлый год их вклад в ВРП области составил 25,4%.



По программе "Дорожная карта бизнеса-2020" за пять лет выделено свыше 5 млрд. тенге, одобрены 502 проекта. С начала нынешнего года одобрена 171 заявка от субъектов предпринимательства, произведено субсидирование 95 кредитов на общую сумму 3,7 млрд. тенге, организован подвод недостающей инфраструктуры для 13 предприятий. На сегодня переработчиками области по программе "Өндіріс" получено кредитов на сумму 5,7 млрд тенге. Эта работа продолжится, а параллельно будут приняты меры по снижению административных барьеров для обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.



Большой объем предстоящей работы ложится на плечи акимов всех уровней. От того, насколько правильно сейчас будет выстроена работа, зависит качественная реализация приоритетов Послания Президента Нурсултана Назарбаева. И мы не можем подвести, ведь общенациональная идея "Мәңгілік ел" и "Нұрлы жол" – это будущее страны и прежде всего нашего молодого поколения.

