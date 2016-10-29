​География street workout расширяется

Это значительное событие для популяризации спорта и здорового образа жизни, особенно учитывая возросший интерес к уличным видам спорта среди детей и молодежи. Специальные площадки презентованы в нескольких регионах республики. Каждая из них оснащена более чем 25 различными снарядами, от обычных брусьев до специфичных «рукоходов».

В Алматы теперь уже 16 площадок, установленных по инициати­ве руководства Национального олимпийского комитета. Ранее в этом году аналогичные спортивные объекты появились в Астане, Актобе и Шымкенте. В ближайшее время в мегаполисе откроются еще две площадки для занятий street workout в Ауэзовском и Наурызбайском районах. Кроме того, до конца года планируется их возведение в городах Актау и Жанаозене.