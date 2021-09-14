Спад как повод сместить акценты

По словам Главы государства, ресурсный потенциал нашей страны полностью не раскрыт, геологическая изученность остается на низком уровне. В связи с этим отрасль недропользования нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр.

Если вспомнить: в первые годы после обретения независимости в Казахстане наблюдался экономический спад, но затем последовал феноменальный рост. Реальный ВВП в постоянных ценах практически утроился уже в конце прошлого века. Однако, по мнению экспертов World Bank и OECD, этот взлет подогрела растущая зависимость от добывающего сектора, особенно от нефтяной промышленности, которая привлекала гораздо больше инвестиций, чем твердые полезные ископаемые, и во многом обошла данную под­отрасль по объему выпускаемой продукции и экспорту.

Добывающий сектор обеспечивал около 30% ВВП. При этом на минеральное топливо приходилось примерно 60% экспортных поступлений, на твердые полезные ископаемые и металлы – 22%.

Правда, вскоре стоимость сырье­вой продукции начала снижаться, и реальный рост ВВП Казахстана в 2015-м снизился до 1,2%, а в следующем, 2016-м, до 1%, чего не происходило с 1990-х.

Произошедший спад послужил поводом для проведения ряда реформ в добывающей отрасли. Они были нацелены на улучшение инвестиционного климата в стране, диверсификацию экономики, расширение возможностей частного сектора и изменение основных принципов экономической политики в сфере рудной добычи.

Учитывая высокие темпы отработки большинства месторож­дений полезных ископаемых, остро встал вопрос обеспеченнос­ти действующих предприя­тий разведанными запасами. Значительная часть поискового задела, созданного еще в союзную бытность, на протяжении 70–80-х годов ХХ века, исчерпывалась, тогда как казахстанская обрабатывающая промышленность постоянно нуждалась в сырье по доступным ценам.

Понимая, что геологическое изучение недр – процесс длительный и рискованный, государство взяло на себя решение части проблем.

За годы независимости в сфере геологии реализованы отраслевые программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комп­лекса страны на 2003–2010 годы, на 2010–2014 годы. С 2016 года целевые индикаторы были интегрированы в стратегический план отраслевого министерства.

Когда в 2017 году рост экономики ускорился примерно до 4%, государство продолжило взятый курс, чтобы ослабить зависимость страны от колебаний цен на нефть.

В настоящее время на государственном балансе полезных ископаемых страны зарегистрировано более 8 тыс. месторождений, в том числе углеводородов – 317 (нефть, газ, конденсат), твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) – более 3 тыс. и около 4 тыс. месторождений подземных вод.

Балансовые запасы нефти в республике составляют 4,4 млрд тонн, газа – 3,8 трлн м3, конденсата – 414 млн тонн. Большая часть их сосредоточена в Атырауской (75%) и Мангистауской (11%) областях. При этом 68% запасов углеводородов приходится на три крупных месторождения: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Подсчет запасов твердых полезных ископаемых ведется по 37 видам металлических полезных ископаемых и 65 видам неметаллов.

Основные золоторудные мес­торождения сосредоточены в Восточно-Казахстанской (36%), Акмолинской (21%), Карагандинской (11%) областях. 82% запасов меди – в восточном и центральном регионах республики. Более 3 тыс. свинцово-цинковых месторождений и рудников дислоцировано в основном в Центральном, Восточном и Южном Казахстане.

Доказаны запасы, как уже было сказано выше, около 4 тыс. месторождений подземных вод. Однако располагаются они неравномерно: половина находится на юге, треть – в центральном, северном и восточном регионах и менее 20% – на западе Казахстана.

Разведка недр окрепла, но…

В результате государственного геологического доизучения площадей, геолого-минерагенического картирования и глубинного геологического картирования по перспективным площадям оценены прогнозные ресурсы золота (12,7 тыс. тонн), меди (195,3 млн), полиметаллов (193,6 млн), железных руд (12,7 млрд), хромитовых руд (396 млн тонн), бокситов, титан-циркониевых россыпей и редких металлов. Проведены поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 2 965 сел, для переоценки запасов доразведано 123 их месторождения.

Согласно данным Минэкологии, геологии и природных ресурсов, охват геологической изученнос­ти территории Казахстана на 2021 год по геологической съемке масштаба 1:200000 составил 100%, геологическому доизучению площадей – 94,5%, глубинному геологическому картированию – 14,4%, геолого-минерагеническому картированию – 12,3%. Впервые в стране за счет госбюджета отечественные геологоразведочные компании в виде опережающих методов исследований провели геохимическое картирование в Жезказганском рудном районе на площади 137 тыс. км2, что позволило выявить перспективные участки для постановки на них поисковых работ на обнаружение меди и золота.

Полученные материалы дис­танционного зондирования Земли на площади 75 тыс. км2 были использованы при проведении региональных геолого-съемочных работ.

Аэрогеофизические методы в составе гравиразведки, аэромагнитной и аэрогаммаспектромет­рической съемок на площади 75 тыс. км2 с применением новейших приборов позволили выявить аномалии рудных зон. Результатом применения этих методов стали цифровая информация и районирование площадей исследования глубиной до 2,5 км.

Открыты месторождения гео­термальных вод на участках Жаркент и Жаркунак. По результатам работ создан комплект карт гео­логического содержания масштаба 1:1000000. Сформирована справочно-аналитическая система минерально-сырьевой базы по углеводородному сырью, подземным водам и 35 основным видам твердых полезных ископаемых.

Как отметил в одном из своих недавних выступлений вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, минерально-сырье­вой комплекс Казахстана за годы независимости полностью адаптировался к требованиям мирового рынка.

Более тысячи месторождений передано в недропользование, приносит доход государству и обеспечивает население работой. На сегодня действуют 1 630 объектов недропользования (не считая общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ)), в том числе по твердым полезным ископаемым – 1 290, углеводородному сырью – 223, подземным водам – 117.

Из почти 73 трлн тенге, привлеченных за последние четверть века в Казахстан, более 70% (52,2 трлн тенге) направлено в нефтегазовый сектор и 27% (19,5 трлн тенге) – в ГМК. Приоритетные направления инвестирования – по-прежнему добыча угля, урана, полиметаллов, железа, марганца, меди и золота. При этом на гео­логоразведку направлено не более 5% частных инвестиций (около 4 трлн тенге).

Для укрепления минерально-сырьевой базы и обеспечения сырь­ем действующих предприя­тий с 1991 года по результатам геологоразведочных работ на государст­венный баланс впервые поставлены запасы 135 месторож­дений углеводородного сырья, 99 мес­торождений и участков подземных вод, 224 место­рождений твердых полезных ископаемых. К примеру, Нурказган с запасами 1,3 млн тонн меди, Абыз с запасами 38 тонн золота, мес­торождения углеводородов Кашаган, Каламкас-море, Северная Трува. В разы увеличены запасы золоторудного Васильковского месторождения.

По результатам геологоразведочных работ за счет инвестиций недропользователей наращены утвержденные запасы основных полезных ископаемых: золота – 1,9 тыс. тонн, урана – 469 тыс., марганцевой руды – 160,7 млн, железной руды – 2,9 млрд, нефти – 2,5 млрд тонн, газа – 506 млрд м3, конденсата – 277,2 млн тонн.

Однако в отраслевом минис­терстве не отрицают, что сис­темные проблемы в геологоразведке решаются медленно. Опережающее государственное геологическое изучение недр находится еще на низком уровне: для геологического изучения доступны 1,25 млн км2, однако исследованы лишь порядка 21% территории. Не хватает современных сертифицированных лабораторий, кернохранилищ, помещений для хранения геологической информации.

В итоге обеспеченность некоторых градообразующих предприятий запасами рудного сырья приближается к критическому минимуму.

Из-за недостаточного госфинансирования не в полном объеме проводятся изучение глубоких горизонтов и научные исследования для прогнозирования глубокозалегающих рудных тел. Перечень перспективных объектов практически исчерпан, отсутствуют площади для передачи в недропользование.

Как отмечают в Минэкологии, для недропользования осталось открыть 400 тыс. км2, то есть около 15% территории республики.

Цель – реформы

Серьезным стимулом для притока инвестиций в отечественную геологоразведку и в целом в недропользование стало принятие в 2017 году Кодекса РК «О нед­рах и недропользовании». В нем содержатся ключевые преоб­разования, многие из которых, как отмечают эксперты, способны улучшить инвестицион­ный климат и привести отраслевую политику республики в соответствие с международными стандартами. Реализуются 74-й и 75-й шаги Плана нации.

Во исполнение 74-го шага в 2016 году казахстанский Кодекс подсчета запасов KAZRC принят в семейство CRIRSCO, и Казахстан стал десятым членом комитета этой структуры.

С принятием кодекса во исполнение 75-го шага созданы условия для развития рынка юниорских компаний, внедрен принцип первой заявки, сокращены сроки предоставления права недропользования, обеспечен свободный доступ к геологической информации, принята Программа управления государственным фондом недр (ПУГФН). Этот пакет изменений направлен на стимулирование недропользования и снятие административных барьеров.

Ввод в эксплуатацию Национального банка данных (НБД) по минеральным ресурсам, осуществляемый в рамках программы «Цифровой Казахстан», также послужит улучшению инвестиционного климата. Внедряется принцип «единого окна» для инвесторов и действующих нед­ропользователей. С запуском информационной системы НБД в онлайн будут переведены предоставление геологической информации, выдача лицензий, сдача отчетности и другие услуги. Всего через портал будет автоматизирован 21 основной процесс недропользования.

Вторым проектом 75-го шага стало создание коммерческой гео­химической лаборатории. Чтобы значительно сократить вывоз геологических проб за рубеж, АО «НГК «Казгеология» совместно с австралийской компанией ALS запустило в Караганде лабораторию с международной аккредитацией. Здесь проводятся геохимические исследования проб с использованием передовых технологий и более 20 методов исследований.

В нынешнем году началась разработка Атласа твердых полезных ископаемых, который будет содержать обширную информацию о геологическом строении страны и рекомендации по поиску и разведке месторождений ТПИ. Он станет путеводителем для инвес­тирования в геологоразведку.

В Казахстане всегда уделялось большое внимание развитию гео­логии. Так, Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу повысить эффективность традиционных добывающих отраслей и вывести страну на мировой рынок геологоразведки, а Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать госпрограмму геологоразведки на 5 лет.

Она будет направлена на проведение региональных геолого-геофизических исследований, определение потенциальных перспектив нефтегазоносности, повышение степени изученности территорий. Охват геологической изученности освоенных осадочных бассейнов увеличится до 60%, малоизученных – до 10%. Ожидается прирост прогнозных ресурсов: золота – 200 тонн, меди – 5 млн, полиметаллов – 5 млн, урана – 50 тыс., углеводородов – 700 млн тонн. Численность работников геологоразведочной сферы увеличится со 190 тыс. до 250 тыс. человек.

Приток частных инвестиций в геологоразведку напрямую зависит от уровня госфинансирования ранних стадий гео­логического изучения недр, когда выявляются перспективные участки. На эти цели из госбюджета планируется выделить около 200 млрд тенге, а также привлечь вчетверо больше частных инвестиций. Как пояснил Премьер-министр Аскар Мамин, выступая на заседании Правительства в феврале 2020 года, при открытии месторождений будут созданы новые производственные комплексы, что позволит привлечь до 6 трлн тенге инвес­тиций и создать дополнительно около 20 тыс. рабочих мест.

Вширь и вглубь

– Несмотря на значительное количество разрабатываемых место­рождений, недра Казах­стана располагают все еще достаточно большим потенциалом для новых открытий, – подчерк­нул министр (на тот момент вице-министр) экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на площадке СЦК.

В части углеводородов казахстанскими геологами выделено 15 осадочных бассейнов. Степень их изученности разная, из них 5 – освоенные, 5 – малоизученные и 5 – малоперспективные.

На сегодня весь объем нефтегазодобычи производится на пяти освоенных бассейнах. Из них самый крупный – Прикаспийский, на него приходится около 80% ресурсной базы страны. Для изучения пяти малоизученных бассейнов – Северо-Тургайского, Прииртышского, Аральского, Сырдарьинского, Шу-Сарысуского, обладающих огромным потенциалом, необходимо привлекать инвесторов и предоставить им господдержку.

По словам Сериккали Брекешева, рассматривается возможность применения Соглашения на геологическое изучение недр (ГИН) в качестве инструмента для гарантированного перехода с геологического изучения на разведку/добычу с долевым участием национальной компании. Тем самым инвестор получит исключительное право на участок и улучшенные условия. При этом основными критериями выделения участка, в соответствии с Соглашением на ГИН, являются его расположение в пределах малоизученных осадочных бассейнов и низкая степень геолого-геофизической изученности территории.

Такой подход, полагают в ведомстве, обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые в дальнейшем будут зеркально отражаться в Улучшенном модельном контракте.

Что же касается потенциала открытий новых залежей полезных ископаемых, то отраслевое министерство в первую очередь сообщило о возобновлении работ по проекту «Евразия». Для изучения глубинного строения Прикаспийской впадины в рамках первого этапа за счет госбюджета осуществляются сбор, переобработка и переинтерпретация геолого-геофизических материалов по современной технологии. Затем уже инвесторы возьмут на себя проведение региональных 2D сейс­моразведочных и полевых геофизических работ и дистанционное зондирование Земли на перспективных участках общей площадью до 100 тыс. кв. км. Продолжится бурение сверхглубокой скважины до глубины 15 км, чтобы изучить геологический разрез и оценить ресурсный потенциал Прикаспийской впадины на предмет перспективности поиска углеводородов.

Есть прогнозы по открытию новых месторождений золота, вольфрама, молибдена, алюминия, олова... При этом, как заверил Сериккали Брекешев, при планировании работ за счет госбюджета приоритетным станет геологическое изучение территорий вблизи моногородов. Ведь, по данным экспертов, к 2025–2040 годам ожидается истощение ряда крупных месторождений полиметаллических руд Восточно-Казахстанской области: Риддер-Сокольного, Тишинского, Орловского, Малеевского. В связи с этим необходимы оперативное выявление новых перспективных участков, доразведка флангов старых месторож­дений, привлечение частных инвестиций и создание технологий по переработке техногенных минеральных образований.

С прошлого года за счет госсредств проводятся поисковые работы на редкие металлы на участках Кара-Аяк, Мунча в Восточном Казахстане. Для развития добычи и переработки редких земель в республике в 2021 году переутверждены ведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Из них исключены сведения о балансовых запасах лития, цезия, галлия, тантала-ниобия.

В нынешнем году разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение прогнозной оценки редкометалльно-редкоземельных оруденений в ВКО на территории Центральной Калбы и Калба-Нарымской зоны. Геологические исследования здесь на 13 объектах запланированы на 2022–2024 годы.