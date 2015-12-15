​Геополитические достижения Казахстана

Ключевым достоянием Казахстана, безусловно, является его суверенная государственность. Причем можно утверж­дать не об образовании государства, так сказать, с нуля, а о фактическом воссоздании в качественно новом формате утраченной в свое время в силу известных исторических обстоятельств национальной государственности казахского народа. Фактор существования Казахского ханства, 550-летие основания которого было отмечено в нынешнем году, четко это подтверждает. Другим важным достижением республики стал многонациональный и поликонфессиональный состав ее населения. В свою очередь это обстоятельство способствует поддержанию атмосферы и культуры добрососедства, взаимоуважения между разными этносами и конфессиями.

По степени своей значимос­ти нисколько не отстают и гео­политические достижения Казахстана. Выгодное гео­графическое расположение, обширная территория и богатые природные ресурсы являются естественными преимуществами нашей страны. Однако воспользоваться ими полноценным образом в соответствии со своими национальными интересами она смогла только с обретением государственной независимости. В том числе с выходом на мировую арену в качестве самостоятельного и полноправного субъекта международных отношений.

Располагаясь на стыке Востока и Запада, Казахстан практически в течение всей своей истории формировался как уникальное общественно-территориальное образование, постоянно испытывая воздействие различных культур и синтезируя в себе ценности разных народов и цивилизаций. Во многом этому способствовало прохождение через его территорию одного из первых транснациональных коридоров из Азии в Европу – Великого Шелкового пути. При этом гео­графический фактор удачно сочетался с социокультурным. Кочевой уклад жизни казахского народа повлиял на формирование у его таких качеств, как открытость, гостеприимство, коммуникабельность, восприимчивость к культурным ценностям других народов.

Все это в своей совокупности позволило Казахстану определить свое место в мировом сообществе, а также основные принципы и приоритеты своей внешней политики. Прежде всего в мае 1992 года в «Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства» Президент РК Нурсултан Назарбаев тезисом о том, что «мы, естественно, выступаем за развитие широких связей со всеми другими странами на основе международной справедливости и партнерства», заложил основу для многовекторного принципа внешней политики республики. Вместе с тем уже тогда был обозначен и разноуровневый подход к взаимодействию с различными зарубежными странами и международными организациями. Естественно, что в силу геополитического фактора на первые позиции во внешнеполитических приоритетах Казахстана вышли Россия, Китай и республики Центральной Азии. Далее по уровню приоритетности следуют Турция, Пакистан, страны АТР, США, Западная Европа, другие страны ближнего и дальнего зарубежья, а также международные организации.

Другими стратегически важными ориентирами внешней политики Казахстана стали стремление к максимальной открытости перед внешним миром, а также готовность к обеспечению своей национальной безопасности не военными, а исключительно политическими средствами с опорой прежде всего на разумную и взвешенную дипломатию. Одновременно с этим был подчеркнут интерес Казахстана относительно участия в процессе создания системы коллективной безо­пасности, причем на уровне всего мирового сообщества, и активного содействия любым миротворческим усилиям.

Данные подходы заметно оправдали себя в течение всех лет развития суверенной казахстанской государственности и продолжают действовать до сих пор. Именно они позволили Казахстану открыть дорогу во внешний мир и обзавестись потенциальными партнерами из числа других стран и международных институтов. В том числе это было важно и для развития национальной экономики посредством привлечения в нее иностранных инвестиций. Только в 1992–1994 годах Казахстан признали 111 стран мира, а с 92 из них были установлены дипломатические отношения. В марте 1992 года республика стала членом Организации Объединенных Наций (ООН), что можно считать отправной точкой ее интеграции в систему международных отношений. Важным событием тех лет, способствующим повышению доверия к Казахстану, стал также его отказ от ядерного оружия.

Благодаря всему этому в XXI век Казахстан вступил уже как достаточно опытный и активный участник международных отношений на самых разных их уровнях. Сделав ставку на многостороннее сотрудничество, он серьезно проявил себя как на региональном, так и на глобальном уровнях. В первом случае это касается ряда инициатив и участия рес­публики в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, начиная от создания Содружества Независимых Государств (СНГ) и заканчивая образованием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В общемировом масштабе Казахстан сделал и продолжает продвигать своего рода заявку на занятие ведущих позиций в процессе развития миропорядка. Апогеем соответствующих усилий стало его председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году. В том же году республика выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 гг. и имеет хорошие шансы на поддержку.

Не имея выхода к морским коммуникациям, Казахстан вместе с тем не оказался замкнутым в региональном пространстве. Прежде всего он активно использует свое пребывание в зоне Каспийского моря, развивая соответствующую инфраструктуру. Так, принятый еще в апреле 1993 года Указ Президента РК положил начало формированию Военно-морских сил (ВМС) республики, которые сегодня включают современные ракетно-артиллерийские корабли, малые сторожевые судна и катера. А с созданием в 1998 году Нацио­нальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» началось развитие торгового мореплавания. В распоряжении компании находится более 20 судов, обеспечивающих транспортировку нефтеналивных грузов и паромные перевозки. Перед национальным торговым флотом поставлена задача уже к 2016 году обеспечить 2/;3 объема перевозок нефти и 1/;2 объема перевозок сухих грузов из портов страны на Каспийском море.

Активно развивается и портовая инфраструктура на Каспии. В текущем году завершается второй этап проекта по расширению и увеличению мощнос­ти международного морского торгового порта Актау. За счет строительства зернового терминала и двух терминалов для генеральных грузов и контейнеров ожидается рост объема перевалки грузов до 19,5 млн тонн в год. С апреля нынешнего года также началось строительство паромного комплекса в порту Курык с мощностью перевалки 4 млн тонн грузов в год. Всего к 2020 году планируется довес­ти пропускную способность морских портов Казахстана до 48 млн тонн.

Помимо этого, реализуются проекты, позволяющие Казахстану выйти к мировым морским коммуникациям. В мае 2014 года с участием глав Казахстана и Китая состоялось открытие первой очереди казахстанского логистического терминала в китайском порту Ляньюньган на побережье Желтого моря. Благодаря этому Казахстан получил выход в Тихий океан. Только за 9 месяцев текущего года через данный порт республикой было транспортировано 150 тыс. контейнеров с экспортными и транзитными грузами. А к 2020 году планируется довести этот показатель до 500 тыс. А с запуском в декабре прошлого года транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран открываются пути для доставки казахстанских товаров в иранские порты в Персидском заливе.

Казахстан также активно участвует в реализации комплекса стратегически важных транспортно-логистических проектов, позволяющих ему выступать ключевым связующим звеном между странами Азии и Европы. В том числе это развитие международных транспортных коридоров Север – Юг, Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА) и Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута Китай – Турция – Европа, а также завершение казахстанского участка строительства транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Кроме того, с недавних пор в республике осуществляется практика соз­дания и экс­плуатации «сухих портов». В настоящее время таковым является транспортно-логистический центр «Хоргос», через который идет перевалка грузов из Китая в Центральную Азию, Европу и на Ближний Восток. Ожидается, что к 2020 году совокупный грузопоток из Китая в Европу через Казахстан вырастет до 170 млн тонн.

Республика использует свой геополитический потенциал и разносторонние форматы взаимодействия в интересах обеспечения региональной безопаснос­ти. Она является участником таких международных структур и инициатив, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Объединенная сис­тема ПВО СНГ, программа НАТО «Парт­нерство во имя мира». С 2009 года в Алматы действует Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ) по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в деятельности которого участвуют все страны Центральной Азии, Азербайджан и Россия. На территории Казахстана также ежегодно проводятся различные международные военные, миротворческие и антитеррористические учения с участием соответствующих подразделений России, Китая, США и других стран.

Казахстан принимает активное участие и в международных торгово-экономических отношениях. Выросли активы отечественных инвесторов за рубежом. Из крупных проектов, в частности, можно отметить переработку нефти и продажу нефтепродуктов в Румынии, Болгарии и некоторых других странах Европы под эгидой компании «KMG International N.V.», входящей в структуру АО «НК «КазМунайГаз». Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) увеличит его возможности для интеграции в мировую экономику.

Особо в ряду геополитичес­ких достижений Казахстана следует отметить его столицу – Астану. Еще в декабре 2007 года на торжественном заседании по случаю 10-летия переноса столицы Глава государства определил миссию Астаны в том, чтобы она стала образцовой столицей на всем евразийском пространстве, а также катализатором устойчивого развития Казахстана. Сегодня Астана представляет собой центр международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности. Причем не только республики, но и всего Центрально-Азиатского региона. Предстоящее проведение Международной специализированной выставки EXPO 2017 призвано усилить потенциал столицы Казахстана.

Сегодня, обладая значительными запасами стратегичес­ких ресурсов, располагаясь на пересечении основных транс­континентальных торгово-транспортных коммуникаций, сохраняя внутреннюю стабильность и являясь инициатором развития довольно большого числа интеграционных проектов, Казахстан играет все более важную роль в качестве одного из ведущих участников международных политических и экономических отношений. В том числе этому отвечает его стремление войти в состав 30 наиболее развитых стран мира. Именно все это способствует расширению возможностей нашей страны для определения и продвижения своих стратегических целей, отвечающих ее национальным интересам на мировой арене.