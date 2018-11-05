​Геополитика и союзничество

В своем выступлении перед преподавателями и слушателями академии спикер Сената проанализировал геополитическую роль Евразии и место Казахстана на международной арене.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, сегодня глобальная и региональная архитектура безопасности столкнулась с серьезным испытанием на прочность.

– Мы видим возрождение некоторых проявлений «холодной войны», особую остроту приобретают конфликты межэтнического, межрелигиозного и даже внутрирелигиозного характера, – сказал глава Сената.

Докладчик рассказал российским дипломатам о шагах, которые предпринимает Казахстан с целью укрепления глобальной и региональной безопасности. Было отмечено, что Астана обрела статус общепризнанного центра диалога и миротворчества в Евразии. Президент Нурсултан­ Назарбаев предпринял серьезные усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины, внес решающий личный вклад в нормализацию отношений между Россией и Турцией. В столице Казахстана прошли содержательные переговоры по урегулированию сирийского кризиса.

Касым-Жомарт Токаев привлек внимание слушателей к итогам саммита глав прикас­пийских государств в Актау. По его словам, достигнутые договоренности ставят точку в урегулировании длительных споров о правовом статусе водоема. Важную роль сыграл саммит в завершении процесса оформления внешних границ нашей страны.

– Подписав Конвенцию по Каспию, Казахстан фактичес­ки обрел юридически оформ­ленную линию государственной границы на всем ее протяжении, включая и сухопутные, и морские участки, – заявил спикер Сената.

Говоря о продолжающихся в Казахстане реформах, Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер недавнего Послания Президента Нурсултана Назарбаева­ народу Казахстана. Данное Послание нацелено на решение первоочередных задач – повышение благосостояния наших граждан и обеспечение устойчивого роста экономики.

На формирование будущего облика Евразии, по мнению Касым-Жомарта Токаева, серьезное влияние окажет китайский мегапроект «Один пояс – один путь».

– Интеграционные процессы в Евразии могут придать новый импульс развитию региональных и глобальных торговых связей, это даст возможность формирования новых точек роста торговли и экономики в целом, – полагает спикер Сената.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на перспективах развития Евразийского союза, который обладает большим потенциалом для наращивания интеграции и взаимовыгодного сотрудничества.

В Москве состоялись встречи председателя Сената с главами обеих палат Федерального Собрания России.

В рамках беседы Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поднимались вопросы двусторонней повестки дня, в том числе развития межпарламентских контактов. По мнению спикера Сената, союзнические взаимоотношения Казахстана с Россией являются важным фактором обеспечения стабильности на евразийском континенте. В ходе беседы была дана высокая оценка деятельности Комиссии по сотрудничеству с участием депутатов верхних палат законодательных органов Казахстана и России.

Касым-Жомарт Токаев позд­равил Валентину Матвиенко с предстоящим юбилеем – 25-летием Совета Федерации Федерального Собрания России. Председатель Сената выразил уверенность в том, что накопленный депутатским корпусом опыт будет неизменно способствовать повышению благосостояния и уровня жизни граждан России. Кроме того, глава казахстанской делегации приветствовал итоги II Евразийского женского форума, прошедшего при активном участии Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге в сентябре.

О различных аспектах многопланового казахстанско-российского сотрудничества шла речь в ходе встречи спикера Сената с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль партнерского взаимодействия Казахстана и России на международной арене, продуктивность которого обусловлена совпадением позиций двух государств по большинству вопросов региональной и глобальной политики. Что касается наших парламентов, то они также координируют свои усилия, в том числе в рамках многосторонних структур.

– Важным направлением парламентского сотрудничества являются Межпарламентская ассамблея СНГ и Парламентская ассамблея ОДКБ, в рамках которых наши депутаты обеспечивают гармонизацию и сближение законодательств стран этих интеграционных объе­динений, – сказал председатель Сената.