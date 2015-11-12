​Геополитика многовекторности

Организаторами форума стали Фонд Первого Президента РК – Лидера нации и Институт мировой экономики и политики. А партнерами встречи выступили Китайская академия современных международных отношений, Германский совет по внешней политике, Фонд Карнеги за международный мир и Российский совет по международным делам.

Открывая заседание, Премьер-Министр страны указал на тот факт, что геополитическое положение нашей страны обязывает Казахстан к непосредственному участию практически во всех международных процессах в регионе.

– С первых дней независимости Глава государства Нурсултан­ Назарбаев проводит многовекторную и миролюбивую политику как в отношениях с соседними государствами, так и со странами дальнего зарубежья, – отметил К. Масимов. – В итоге среди наших стратегических партнеров – и Россия, и Китай, и Соединенные Штаты Америки. Даже если посмотреть на географию поездок Президента нынешней осенью, можно увидеть, что за эти месяцы Лидер нации встретился практически со всеми крупными политическими фигурами на международной арене.

При этом особое внимание Глава государства по-прежнему уделяет развитию отношений в рамках Евразийского экономического союза. Напомним, идею его создания Нурсултан­ Назарбаев­ озвучил еще в 1994 году во время своей лекции в МГУ. Проект получил развитие, но, выражая позицию государства, Премьер-Министр все-таки подчеркнул, что мы смотрим на него сугубо прагматично как на экономический проект, без политической составляющей.

Не менее важным, считает К. Масимов, было обсуждение в ходе форума вопроса по развитию инициированной китайской стороной программы – «Один пояс – один путь». По словам Премьер-Министра, Казахстан намерен сотрудничать в ее претворении в жизнь как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Более того, программа станет одним из крупнейших экономических проектов ближайшего десятилетия.

Развитие взаимоотношения с Европейским союзом – не менее важная стратегическая задача для страны. Планируется подписание соглашения о партнерстве со странами Европы, что, уверен Премьер-Министр, отразится не только на геополитических перспективах развития Казахстана, но и на внешнеэкономических показателях государства.

– Сегодня мир преподносит нам много сюрпризов, и некоторые вещи, которые трудно было себе представить всего десять лет тому назад, такие как напряженность в восточной Европе, возобновление конфликта на Ближнем Востоке, теперь стали реальностью, – подчеркнул К. Масимов. – Но, как говорят в Китае, это та самая новая нормальность, на которую мы должны научиться адекватно реагировать.

Отвечая на вопросы экспертов, Премьер также остановился на этапах экономического развития Казахстана, отметив, что в условиях кризиса и нам приходится вносить коррективы в экономические программы развития государства, ведь альтернативы проведению рыночных реформ на данный момент не существует.

Кроме того, Карим Масимов ознакомил присутствующих с проводимыми в Казахстане институциональными реформами, аспектами политики привлечения технологий, инвесторов, перехода к государственно-частному партнерству. Отдельно прокомментировал ситуацию с переходом к инфляционному таргетированию.

Солидарность во мнении проявил и министр иностранных дел Ерлан Идрисов. В частности, он подчеркнул, что само геополитическое положение Казахстана диктует манеру нашего поведения как в экономическом, так и в политическом плане. Вместе с тем такое положение вещей дает нам и массу возможностей для создания на просторах Евразии платформы для сотрудничества, объединения усилий по обеспечению роста благосостояния народов. Это позволит направить совместные усилия на борьбу против общих угроз для человечества – терроризма, организованной преступности и так далее.

– Вопрос в том – станет ли Евразия платформой для объединения сотрудничества? Или же это будет местом противоречий и раздоров, – заметил Е. Идрисов. – Наш выбор однозначен. Мы намерены идти в сторону сотрудничества и взаимодействия.

По его словам, подобные дискуссии как раз и нацелены на выработку общих механизмов, способов решения поставленных задач. При этом большое значение имеет тот факт, что среди участников Клуба – практикующие политики, которые обсуждают эти вопросы за «круглым столом» с учеными, аналитиками.

О практической стороне выступлений участников заседания говорил также директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Султан Акимбеков. Так, он отметил, что были высказаны сразу несколько практических идей, реализация которых не будет отложена в долгий ящик.

С. Акимбеков подчеркнул, что мы действительно находимся в центре интересного, но в то же время очень сложного региона в мире. И мы невольно становимся свидетелями происходящих вокруг нас конфликтов. Однако даже в этой неоднозначной ситуации можно найти возможность для разрешения проблем.

– Такие дискуссии, встречи нужны, они позволяют сверить часы, прояснить ситуацию сторон, чтобы потом трансформировать эту энергию в созидательный фактор, – сказал С. Акимбеков. – В конечном итоге все аспекты недопонимания между странами могут перерасти в проекты сотрудничества, прежде всего в рамках создания транзитных коридоров.

Слова благодарности в адрес организаторов встречи высказали ведущие эксперты международного сообщества. Всего в заседании клуба приняло участие более 50 ведущих мировых аналитиков в области экономики, политики, международных отношений из США, России, Европейского союза, Китая, Турции, Ирана и других. В числе спикеров встречи были бывший посол Китая в РФ, директор института соцразвития стран Европы и Азии при исследовательском центре развития Госсовета КНР Ли Фэнлинь, бывший министр финансов Пакистана и вице-президент Всемирного банка Шахид Джавед Бурки, президент Токийского фонда Масахиро Акияма и другие.

Особый интерес вызвало выступление директора Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета в США Анджелы Стент. По ее словам, в обеспечении коллективной безопасности свою роль играют такие организации, как ШОС, ОДКБ, ОБСЕ и ООН. Но при этом необходимо вырабатывать новые пути взаимодействия в Центрально-Азиатском регионе. А. Стент также отметила, что новая программа реформ, проводимая Главой нашего государства Нурсултаном Назарбаевым, является очень смелым шагом в условиях падения энергетических рынков, цен на нефть, обменного курса. И это еще раз доказывает лидерство страны в регионе, который, возможно, уже в 2017 году получит место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Директор по исследованиям Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского совета по внешней политике Штефан Майстер также обратил внимание на активность нашего Президента, подчеркнув при этом, что Казахстан имеет все шансы оказывать влияние на международные политические процессы.

– Форум превращается в стратегическую площадку, и это очень важно, здесь ведется диалог, намечаются решения для развязки больших стратегических проблем, – подытожил выступления коллег программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. – Ключевая заслуга форума – выработка консолидированного взгляда на развитие ситуации в мире.

В ходе заседания эксперты также обсудили актуальные вопросы, влияющие на развитие региона: чем грозит и какие возможности открывает кризис в отношениях между Россией и Западом, станет ли Казахстан новым «мостом» между Западом и Востоком. Говорили и о том, какие возможности открывает развитие новых инфраструктурных проектов вроде «Экономического пояса шелкового пути», и к чему приведет конкуренция транспортных коридоров.

К первому заседанию клуба был подготовлен совместный доклад, в котором описаны интересы ключевых игроков в регионе – России, Китая, стран ЕС, США и Казахстана. По итогам обсуждений доклад будет дополнен и представлен международному экспертному сообществу в ближайшее время.