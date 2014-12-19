Статьи Геостратегия Казахстана. Нурсултан Назарбаев начал возрождать Великий шелковый путь Ерлан КАРИН, директор КИСИ, Астана

Казахстан – новый континентальный мост между Западом и Востоком



Во-первых, это ввод участков Бейнеу – Жезказган, Аркалык – Шубарколь, которые впервые соединили западные, центральные и восточные регионы Казахстана. По мнению специалистов, реализация проекта Жезказган – Бейнеу сокращает расстояние транспортировки на маршруте Достык – Актау на 748 км и может позволить увеличить грузопоток на 40%. Значение ввода этого маршрута еще не в полной мере оценено экспертами. Это самый крупный транспортный проект, реализованный на постсоветском пространстве за эти десятилетия, причем собственными силами Казахстана.



Во-вторых, трансконтинентальный автокоридор Западная Европа – Западный Китай, строительство которого приближается к завершению. Посредством этой магистрали транспортная система Казахстана "включится" в европейскую и азиатскую инфраструктуру.



В-третьих, введенный недавно новый маршрут Казахстан – Турк­менистан – Иран. Эта артерия соединит несколько важных регио­нов и рынков. Это первый проект, реализованный в южном направлении. Общая протяженность 960 км. Пропускная способность – около 10 млн тонн. И самое главное, ввод железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран – это важнейший шаг в диверсификации наших международных маршрутов.



Запуск всех этих новых транспортных мегапроектов моментально в несколько раз увеличивает транзитный потенциал всего региона. Таким образом, Нурсултан Назарбаев­ выводит не только Казахстан, но и всю Центральную Азию в глобальные транспортные коридоры.



Центральная Азия – поле для конкуренции транзитных проектов



Общепринято, что в основе мировых процессов лежит борьба за рынки и ресурсы. Однако не менее ожесточенная конкуренция идет и за мар­шруты, новые транспортные коридоры. Ведь чтобы получить доступ или влияние на новые рынки, для начала необходимо проложить, взять под контроль дороги, пути сообщения. Поэтому неудивительно, что Центральная Азия становится полем конкуренции разных транзитных проектов. Региону предложены сразу несколько альтернативных проектов, предполагающих задействовать его транзитный потенциал: российское видение Евразийского союза, американская концепция "Нового шелкового пути", китайский проект "Экономического пояса Шелкового пути". И во многих проектах геополитика, естественно, часто оттесняет экономику. Ставки в борьбе за новые маршруты значительно возросли, особенно после того, как Китай заявил об учреждении инфраструктурного фонда Великого шелкового пути в размере 40 млрд долларов США. Обострение геополитической конкуренции, безусловно, несет огромные риски для региона. Чтобы избежать или минимизировать соперничество между основными игроками, Казахстан пытается реализовать выгодные для максимального круга участников транзитные проекты.



И в этом плане ввод маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран – это один из первых крупных региональных проектов, реализованных на основе совместного сотрудничества. Это хороший пример эффективности регио­нальной кооперации. При этом ввод данного маршрута несет прямые выгоды не только Казахстану и Туркменистану, но и другим крупным игрокам – в первую очередь Китаю и России, которые также получают фактически прямой доступ к иранскому рынку и в целом региону Персидского залива. Чем больше путей и направлений, тем меньше геополитических трений.



Многовекторная стратегия



Как бы то ни было, пока различные политики и эксперты спорят, предлагая разные варианты, казахстанский Лидер фактически уже начал возрождать Великий шелковый путь. Центральная Азия наконец-то получает возможность вырваться из континентальной изоляции (о чем блистательно в своей сентябрьской статье изложил советник и пресс-секретарь Президента Казахстана Даурен Абаев). И это открывает новые экономические перспективы для всего региона. По мнению экспертов, объем внешней торговли Китай – ЕС к 2020 году увеличится с нынешних $567 млрд до $781 млрд, а по некоторым прогнозам и до $1 трлн. При этом доля грузоперевозок Китай – Европа увеличится со 117 млн до 170 млн тонн. Новые транспортные проекты позволят региону рассчитывать на увеличение объема транзитного грузопотока до 8% от общего товарооборота Китай – ЕС – Китай.



Но Казахстан стремится не просто расширить транспортный коридор между Китаем и Европой, а создать пересекающиеся магистрали с Востока на Запад и с Севера на Юг. Главная цель стратегии Нурсултана Назарбаева – превратить Казахстан и Центральную Азию в крупнейший Евразийский транспортно-транзитный хаб, проложить и соединить через наш регион все основные континентальные транспортные коридоры.



Строительство и ввод железнодорожных маршрутов – это только часть казахстанской геостратегии. Параллельно осуществляется расширение Актауского морского порта, строительство терминала в китайском порту Ляньюнгань, развитие сухого порта Хоргос, строительство и модернизация международных аэропортов, уже создан единый логистический оператор. Задача ближайшего времени – это решение различных внутренних факторов, препятствующих эффективному развитию транспортно-транзитного потенциала: неэффективность административных процедур, модернизация внутренней транспортной инфраструктуры, строительство сети транспортно-логистических центров и так далее. Не случайно вопросы развития транспортной инфраструктуры стали основной темой президентского Послания и новой экономической политики "Нұрлы жол".



Но для Казахстана реализация транзитного потенциала – это не самоцель, стратегическая задача – развитие экономик, рынков, рост политического доверия между государствами. Одно без другого не будет эффективным. Поэтому Казахстан скрепляет различные проекты другими сопутствующими инициативами: евразийская интеграция, СВМДА, международные форумы диалога культур и религий и так далее. Все это отдельные пазлы, которые, соединяясь, дадут нужный и главный эффект – процветание и безопасность в Евразийском регионе.