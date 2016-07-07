Гепатит стал главной угрозой человечеству

В мире
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Фото с сайта zdrav.kz
Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон выяснили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин смертей и инвалидности по всему земному шару, сообщает Kazpravda.kz. Заболевание встало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekAlert!

Ученые проанализировали данные из 183 стран, собранные в период с 1990 по 2013 год. Как известно, вирусный гепатит существует в пяти формах – A, B, C, D и E – и может передаваться через телесные жидкости, а также через пищу и питье, загрязненные фекалиями. Согласно результатам исследования, виновниками большинства смертельных случаев – 96 процентов – были вирусы гепатита В и С, которые вызывают цирроз и рак печени. Симптомы включают усталость, желтуху и тошноту, однако у большинства людей инфекция протекает бессимптомно, пока не возникают серьезные осложнения.

Количество смертей из-за вирусных гепатитов за 23-летний период увеличилось на 63 процента. Смертность была выше в странах с высоким и средним уровнем доходов, чем в странах с низкими зарплатами. Ежегодно от болезни гибнут 1,45 миллиона человек, в то время как число умерших от туберкулеза и малярии снизилось с 1990 года. Для сравнения, в 2013 году от СПИДа умерли 1,3 миллиона человек, 1,4 миллиона от туберкулеза и 855 тысяч от малярии. В наибольшей степени от гепатита страдает население Восточной Азии.

Ученые подсчитали, что число потерянных от гепатита лет жизни, которое получают при вычитании из максимально возможной продолжительности жизни возраста смерти, только в 2013-м составляет 41 миллион. Исследователи считают, что необходимо принять международные меры и усовершенствовать современную мировую систему здравоохранения, чтобы решить эту глобальную проблему.

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