Герб решили поменять

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Свои варианты предложили 57 авторов. В итоге жюри, как рассказал секретарь городского маслихата Михаил Желнов, отобрало работы дизайнера Ольги Полстянкиной и учителя технологии Кенжекольской сельской школы Кунанбая Абельдинова. Конкурсная комиссия пришла к решению совместить представленные ими графические изображения – силуэты промышленных предприятий, волны Иртыша и грани шестеренки, символизирующей производственную мощь города, шанырак и национальный орнамент.
Депутаты также наградили благодарственными письмами тех участников, чьи работы дошли до финала. Это ученица восьмого класса Аяулым Жамиева и пенсионер Серикбай Суйентаев.

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