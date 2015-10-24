Герб решили поменять Свежий выпуск 559 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Свои варианты предложили 57 авторов. В итоге жюри, как рассказал секретарь городского маслихата Михаил Желнов, отобрало работы дизайнера Ольги Полстянкиной и учителя технологии Кенжекольской сельской школы Кунанбая Абельдинова. Конкурсная комиссия пришла к решению совместить представленные ими графические изображения – силуэты промышленных предприятий, волны Иртыша и грани шестеренки, символизирующей производственную мощь города, шанырак и национальный орнамент.

Депутаты также наградили благодарственными письмами тех участников, чьи работы дошли до финала. Это ученица восьмого класса Аяулым Жамиева и пенсионер Серикбай Суйентаев.