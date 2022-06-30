Гербы среди мусора обнаружили в Павлодаре

Государственные символы среди груды строительного мусора обнаружили экологи в городе Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Экологи сообщили, что неизвестные выбросили два герба между дачами и границей санитарной зоны Казахстанского электролизного завода.

Проверить информацию выехала рабочая группа. Оказалось, что свалка расположена в 10 километрах от алюминиевого завода.

Поисками нарушителя, который неправильно утилизировал государственные символы, теперь займутся правоохранители.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Надругательство над государственными символами», – сообщили в областном Департаменте полиции.

Напомним, как заменять или утилизировать государственные символы, прописано в специальных правилах. Среди способов оговаривают сжигание, расплавление или измельчение на кусочки не более 2,5 квадратных сантиметра, превращение в бесформенную массу или порошок, чтобы их не использовали повторно.

Если действия человека посчитают надругательством над госсимволами, то дело рассматривают по статье 372 Уголовного кодекса РК. Нарушителям грозит штраф до 2 тысяч МРП или исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы.



