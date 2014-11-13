Германии разрешили не платить безработным мигрантам

В мире
755
Асель Есетова
В основе беспрецедентного для Европы решения суда лежит иск 25-летней гражданки Румынии Элисабеты Дано, проживавшей в Лейпциге на востоке ФРГ.

Женщина получала пособие в размере 371 евро на сына, которого родила там же в 2010 году. Местные власти отказались выплачивать ей пособие по безработице, после того как решили, что она недостаточно активно ведет поиск работы. Кроме того, она не имеет профессионального образования и не знает немецкого языка, сообщает ТАСС.

Европейский суд встал на сторону властей, постановив, что женщина и ее сын "не могут претендовать на вид на жительство в Германии», поскольку не имеют достаточно средств для существования.

Суд также постановил, что иммигранты из других стран – членов ЕС имеют право находиться в другой стране Евросоюза на протяжении трех месяцев. 

В то же время принимающая страна "не обязана выплачивать им социальные пособия на протяжении данного срока". В случае если иммигранты остаются на территории принимающей страны на срок от трех месяцев до трех лет, их право на дальнейшее проживание там зависит от способности обеспечивать себя и свою семью.

Данным решением, как пишет издание, суд фактически упразднил широко распространенную практику "социального туризма" в Европе, на чем уже давно настаивают в первую очередь Германия и Великобритания. Кроме того, разрешение на отказ в выплате пособий безработным мигрантам не нарушает принятый в ЕС принцип свободного перемещения.

