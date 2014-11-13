Германии разрешили не платить безработным мигрантам

В основе беспрецедентного для Европы решения суда лежит иск 25-летней гражданки Румынии Элисабеты Дано, проживавшей в Лейпциге на
востоке ФРГ.
Женщина получала пособие в размере 371 евро на сына, которого родила
там же в 2010 году. Местные власти отказались выплачивать ей пособие по
безработице, после того как решили, что она недостаточно активно ведет
поиск работы. Кроме того, она не имеет профессионального образования и
не знает немецкого языка, сообщает ТАСС.
Европейский суд встал на сторону властей, постановив, что женщина и ее
сын "не могут претендовать на вид на жительство в Германии», поскольку
не имеют достаточно средств для существования.
Суд также постановил, что иммигранты из других стран – членов ЕС имеют
право находиться в другой стране Евросоюза на протяжении трех месяцев.
В то же время принимающая страна "не обязана выплачивать им социальные
пособия на протяжении данного срока". В случае если иммигранты остаются
на территории принимающей страны на срок от трех месяцев до трех лет, их
право на дальнейшее проживание там зависит от способности обеспечивать
себя и свою семью.
Данным решением, как пишет издание, суд фактически упразднил широко
распространенную практику "социального туризма" в Европе, на чем уже
давно настаивают в первую очередь Германия и Великобритания. Кроме того,
разрешение на отказ в выплате пособий безработным мигрантам не нарушает
принятый в ЕС принцип свободного перемещения.