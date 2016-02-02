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Германия готовится к ЭКСПО-2017
Лилия СЫЗДЫКОВА
Казахстанский дипломат информировал собеседника о ходе подготовки к выставке и отметил, что участие немецкой стороны в ЭКСПО-2017 придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничест­ва. Учитывая опыт Германии в проведении выставки в Ганновере, а также наличие в ФРГ передовых технологий в сфере возобновляемых источников энергии и экопромышленных инноваций, Б. Нусупов призвал немецких партнеров более активно участвовать в проекте, с ускоренной проработкой всех организационных и правовых аспектов.

Немецкий комиссар ЭКСПО, подчеркнув личное официальное подтверждение Канцлера ФРГ Ангелы Меркель об участии страны в предстоящей выставке, отметил, что за истекший период немецкая сторона проделала огромную работу в данном направлении. В настоящее время страна завершает внутригосударственные процедуры для выработки концепции германского павильона и подготовки к подписанию соответствующего рамочного договора.

По словам Д. Шмитца, проведение выставки «ЭКСПО-2017» в Астане соз­даст необходимые условия для успешной диверсификации казахстан­ской экономики. В целях презентации и популяризации ЭКСПО-2017 на меж­дународной арене немецкий комиссар предложил использовать казахстанский стенд на всемирно известной международной туристической выставке ITB-Berlin, которая пройдет в Берлине 9–13 марта 2016 года.

Как отмечается в сообщении МИД РК, Германия одной из первых стран Евросою­за подтвердила участие в ЭКСПО-2017­ в Астане. В июне 2015 года правительством ФРГ был проведен тендер, по результатам которого компании Hamburg Messe und Congress GmbH поручено строительство немецкого павильо­на в Астане. Ожидается, что в работе павильона площадью 1 000 кв. м будут задействованы свыше ста сотрудников. Немецкие компании, занимающие лидирующие места в мире по разработке новых технологий и ноу-хау, готовы привнести свой посильный вклад в успешное проведение выставки. К примеру, транснациональная компания Siemens AG уже заявила о своей готовности выступить в качестве технологического партнера ЭКСПО-2017.

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