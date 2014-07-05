Германия призвала страны G7 усилить работу по защите климата

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Как передает DW, Меркель заявила, что Германия "сделает основной упор на сбалансированную хозяйственную деятельность в сочетании с вопросами качества жизни". По словам канцлера, большую роль в этом процессе играют программа ООН "Цели развития тысячелетия" и заключение нового соглашения по климату в 2015 году.

В свою очередь, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер предостерег от катастрофических последствий глобального потепления в том случае, если страны G7 не установят обязательные для исполнения предписания по защите климата.

Между тем руководитель парламентской фракции "Союз 90/"Зеленые" Симоне Петер назвала заявление канцлера "пустыми словами". Она отметила, что в Германии с 1990 года выросли выбросы углекислого газа, после чего переход на возобновляемые источники энергии оказался заторможен.

