​Германские технологии идут в Арнасай

Новый завод будет построен в поселке Арнасай Акмолинской области, который известен своими достижениями в сфере практического применения «зеленых» технологий в сельской жизни. Проект реализуется за счет инвестиций германских партнеров с сопровож­дением казахстанско-германского предприятия ECONEP.

Завод строится по инновационной технологии немецкой компании Eggersmann Anlagenbau GmbH, которая на сегодня обладает богатым опытом успешного строительства подобных инновационных предприятий во многих регио­нах мира. В целом компания причастна к строительству порядка 800 перерабатывающих заводов. Казахстан в этой системе строительства – первая страна в СНГ, чей благоприятный инвес­тиционный климат и приверженность принципам «зеленой» экономики предопределили выбор зарубежных партнеров в пользу нашей страны.

Основной функцией завода, который расположится в Арнасае, будет переработка твердых бытовых отходов и отходов сельхозпроизводства с выработкой «зеленой» энергии по инновационной технологии. Для нашей экономики это актуально, если учесть, что на сегодня в стране накоплено свыше 100 млн тонн всех видов отходов промышленности, АПК и жилищно-коммунального хозяйства. Из этого объема перерабатывается пока не более 1,8%, что, безусловно, не позволяет поспевать за темпами роста отходов.

По оценкам специалистов, ежегодно количество ТБО нарастает примерно на 6 млн тонн, а к 2020 году эти темпы возрас­тут до 8 млн тонн. Поэтому без комплексной переработки всех видов отходов современными методами здесь явно не обойтись. И в этом смысле арнасайский завод, который будет построен уже весной будущего года, очевидно, станет не только новым участником рынка, но и большим подспорьем в решении вопросов ТБО для региона.

Производственный комплекс будет состоять из биогазовой установки мощностью порядка 5 000 тонн в год, площадки для компостирования и переработки биологических отходов, а также сор­тировочной линии мощностью до 60 тыс. тонн в год.

В церемонии закладки первого камня нового предприятия приняли участие депутаты Парламента­ РК, представители Министерства энергетики и Минсельхоза, акимата Аршалынского района, НПО и бизнеса.

В рамках мероприятия состоя­лось подписание Меморандума о сотрудничестве между акиматом Аршалынского района, немецкой компании Eggersmann Anlagenbau GmbH и ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global».

Говоря о технологических особенностях завода, переработке и получении биогаза для обеспечения потребностей местного населения, глава немецкой компании Карлгюнтер Еггерсман отметил, что такое же предприятие построено в Польше, где эта технология успешно работает. Он выразил также уверенность в том, что реализация проекта будет содействовать проведению в жизнь приоритетов Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике.

Согласно индикаторам концепции, к 2030 году необходимо обес­печить 100% покрытие населения страны услугами по вывозу твердых бытовых отходов. При этом доля перерабатываемых отходов должна составить не менее 40%.

Строительство арнасайского завода по переработке ТБО позволит продемонстрировать эффективную модель управления отходами, которую можно будет реплицировать в других регионах страны. Это будет способствовать улучшению экологического состояния городских и сельских территорий, в том числе расположенных в непосредственной близости от Астаны.