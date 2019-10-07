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​Героем встречи стал Садик
Аскар Султан

Чемпион Казахстана по футболу, представляющий нашу республику во втором по значимости клубном турнире континента, очень надеялся на положительный исход встречи с гостями из Сербии, но желаемого результата не добился.

В очередном поединке в рамках Лиги Европы тренерский штаб «Астаны» предпочел играть не от обороны, как это было сделано в первом туре в Англии против «Манчестер Юнайтед», а искать счастья в атаке. В принципе, это было правильное решение, так как клуб с Балкан, наряду с нашей дружиной, изначально относился к аутсайдерам группы. И потому заработать заветные очки необходимо было стараться именно в этих поединках и уже потом искать удачи во встречах с командами из Британии и Нидерландов.

Стартовый отрезок «Астана» провела довольно неплохо и даже имела возможнос­ти открыть счет, но, как говорится, «футбольного счастья» не хватило. При этом уже на 13-й минуте из-за травмы мы лишились защитника сборной Черногории Жарко Томашевича, которого заменил игрок сборной Казахстана Евгений Постников. Вполне возможно, что именно эта замена повлияла на то, что мы пропус­тили гол на 29-й минуте от нигерийского нападающего сербов Садика Умара. Его мяч в итоге стал единственным в первом тайме.

Второй тайм также завершился в пользу 27-кратного чемпиона Сербии, у которого на 73-й минуте дубль на свой счет записал все тот же Умар. Причем Садик в этот день мог оформить и хет-трик, и даже покер, но они были забиты из положения вне игры.

И все же в этот день «Астана» не ушла без гола. Его на 85-й минуте красивым дальним ударом забил полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон. Жаль только, что на большее нас не хватило.

После победы в Нур-Султане «Партизан» возглавил нашу группу, обойдя по дополнительным показателям английский «Манчестер Юнайтед», который в этот же день в гостях сыграл вничью с голландским «АЗ Алк­маром» – 0:0. У лидеров по 4 очка, а у нашего клуба в графе пока только 0.

В третьем туре казах­станский клуб 24 октября в гостях сыграет с «АЗ Алкмаром», а «Партизан» на своем поле примет «скаузеров». 

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