Героев батыры вели Свежий выпуск 754 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

На открытой площадке талдыкорганского ипподрома развернулось масштабное театрализованное представление, приуроченное к празднованию 550-летия Казахского ханства. Организатором необычного шоу выступило управление по вопросам молодежной политики Алматинской области. Ребята постарались на славу, воссоздав с большой точностью элементы быта, ремесел, традиций и боевого искусства старины. Конница, оружие, одежда и доспехи воинов буквально окунули зрителей в эпоху Средневековья, а профессиональная игра актеров и трюки каскадеров добавили зрелищу яркости и ощущение реальности происходящего. Художественное воссоздание давно минувших событий вызвало большой интерес у талдыкорганцев и гостей города. Посмотреть реконструкцию Орбулакского сражения 1643 года пришли несколько тысяч человек, а в массовке театрального представления приняли участие свыше 600 местных жителей.

Сценаристы разделили шоу на несколько эпизодов. Вначале была показана сцена нападения джунгар на мирный казахский аул. Затем действие перенеслось в ставки хана Жангира и хунтайджи (верховного правителя джунгар) Эрдени-батура. И завершающим аккордом зрелищной картины стала Орбулакская битва, в ходе которой малочисленный отряд казахских сарбазов одержал историческую победу над превосходящими силами противника.

…Пыль столбом, топот сотен копыт, удары копий и сабель, треск ломающихся щитов: ипподром на время превратился в ущелье реки Орбулак (ныне урочище Белжайлау в Панфиловском районе Алматинской области). Именно здесь в далеком 1643 году Жангир-хан, узнав о приближении 50-тысячной армии джунгарских захватчиков, принял решение устроить засаду. Вырыв глубокие окопы и соорудив завал на пути врага, казахская дружина рассредоточилась на утесах. Когда ничего не подозревавшие ойраты вошли в ущелье, их сначала забросали камнями, а затем, воспользовавшись возникшей паникой, ударили по ним с тыла.

Казахское ополчение впервые массово применило фитильные ружья, избрало тактику внезапных и быстрых фланговых атак. Джунгары, не ожидавшие такого хода событий, не смогли оказать сопротивления. Потеряв несколько тысяч воинов в первые же часы боя, они были вынуждены отступить под натиском подоспевшего на подмогу Жангиру 20-тысячного войска Жалантос-батыра.

Яркие моменты знаменитого сражения, вошедшего в мировую летопись боевой славы, были мастерски показаны группой каскадеров Kazakh Union Action Team под руководством режиссера Бауыржана Абишева, а также актерами театра и кино Муратом Бисембиным и Аяном Утепбергеновым. Кульминацией шоу стали битва враждующих конниц, поединок жекпе-жек и финальная сцена победы.

Согласно данным архивных материалов, Орбулакское сражение стало примером военного мастерства, а также мужества, героизма и невероятной силы духа казахских батыров. Мировая история знает лишь один аналог подобного боя, когда 300 спартанских воинов под предводительством царя Леонида несколько суток удерживали персидское войско численностью 20 тыс. человек у Фермопил.

Планы джунгар по захвату Семиречья оказались сорванными. Но главное значение Орбулакской битвы в том, что здесь впервые перед лицом общего врага объединились представители трех нарождающихся казахских жузов.

Поздравив организаторов и гостей исторической реконструкции с юбилеем Казахского ханства, аким Алматинской области Амандык Баталов напомнил, что в многовековой борьбе казахского народа за свободу и независимость особое место занимает война против джунгарского нашествия. Она продолжалась более 200 лет с переменным успехом и стала серьезным испытанием для зарождающейся государственности казахов.

– Мы в неоплатном долгу перед бесстрашными батырами, защитившими наши необъятные степи и величественные горы, – отметил А. Баталов. – Молодежь должна чтить традиции, изучать историю страны и гордиться славными подвигами предков. Необходимо чтобы на основе таких постановок создавались исторические фильмы, рассказывающие о стойкости духа и сплоченности народа, передающие культурное наследие и духовное богатство молодому поколению.

К слову, каждый пришедший в этот день на ипподром Талдыкоргана смог ощутить всю многогранность казахстанской этнокультуры, окунувшись в атмосферу быта и традиций степняков. В рамках главного праздничного действа были устроены состязания по национальным спортивным играм, казак куреси, стрельбе из традиционного лука. Кроме того, состоялись ярмарка ремесел, дефиле моделей в этностиле, фестиваль степного шашлыка и плова, бауырсак-party.

Культурная программа завершилась ярким концертом народной музыки с участием групп «Улытау», «Алаш улы» и других звезд казахстанской эстрады.



