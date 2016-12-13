​Герои автору сродни

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Валентина ФИРОНОВА

Каждый из героев книги – личность такого масштаба, что не нуж­дается в особом представлении. Достаточно произнести имя и фамилию, и будет понятно, о ком речь. Напрямую это относится и к автору – заместителю председателя правления АО «Рес­публиканская газета «Казахстанская правда», одному из самых ярких журналистских перьев страны Александру Таракову.

Поздравить автора с выходом новой книги и поделиться впечатлениями о прочитанном пришли депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, представители Клуба главных редакторов, Клуба журналис­тов АНК, СМИ, общественные деятели, научная и творческая интеллигенция, герои очерков.

Открывая встречу, директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова отметила, что Александр Юрьевич талантливо и проникновенно раскрывает особый дух нашего народа.

– В книге, – сказала она, – показаны яркие, сильные характеры лидеров, которые, смело преодолевая сложные жизненные обстоятельства, сумели достичь выдающихся результатов и вершин профессионального мастерства. Среди них лауреат Государственной премии РК архитектор Сагындык Жамбулатов, доктор сельскохозяйственных наук, преуспевший в развитии зернового производства и возрождении сел и аулов Галим Кудайбергенов, проектировщик и строитель крупнейших элеваторов центральной и северной части страны, изобретатель и рационализатор Оразбай Нургожин, генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Қазақстанның Еңбек Ері Иван Сауэр и другие.

Депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов подчеркнул, что состоявшаяся презентация – то редкое исключение, когда среди присутствующих нет тех, кто не прочитал бы книгу до ее обсуж­дения. И это действительно так, ведь яркие очерки, представленные в сборнике, были опубликованы на страницах «Казахстанской правды».

– Книга очень своевременна, – сказал С. Абдрахманов, – и прежде всего в контексте задач, которые поставил Президент Нурсултан Назарбаев в связи с построением Общества Всеобщего Труда.

Все выступающие на презентации вдохновенно делились впечатлениями, цитируя по­нравившиеся страницы «Казахстанского характера». Так, заведующий кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков отметил, что в подаренном ему экземпляре он сделал много пометок. И постоянно перечитывает очерки, вдохновляясь слогом и глубиной содержания.

О сильном эмоциональном воздействии «Казахстанского характера» на ум и сердце говорили, обращаясь к Александру Таракову, директор Казахстанского филиала МГУ Александр Сидорович, заведующий кафед­рой ЮНЕСКО по этнической и религиозной толерантности ЕНУ Гадильбек Шалахметов и другие. Один из героев книги – ветеран Великой Отечест­венной войны, известный отечественный журналист Моисей Гольдберг, помимо таланта, отметил очень важное качество Александра Юрьевича – его умение слушать и слышать своих собеседников.

Примечательно, что все участники презентации единодушно высказывали убеждение, что такая книга должна быть в каж­дой библиотеке. С ней надо знакомить и в школах, и в вузах. И задача эта вполне выполнимая. Книга уже поступила в депозитарий Ассамблеи народа Казахстана при Национальной академической библиотеке. Вскоре она будет оцифрована и, по словам Натальи Калашниковой, станет достоянием широкой общественности.

Поблагодарив собравшихся за добрые слова, Александр Тараков заметил, что книга складывалась и формировалась годами, и писать специально к дате он не планировал, но рад, что так получилось.

– Со многими героями, – сказал автор, – я встречался неоднократно. У этих людей есть чему учиться – и характеру, и настрою, и бодрости духа.

Спросили Александра Юрьевича и о планах. Тема, которую он уже обдумывает, журналист условно назвал «Страна 100 народов, или 100 языков». В книге «Казахстанский характер», как подсчитали ее первые читатели, речь идет о представителях десяти национальностей. И не исключено, что в очередной книге их станет 100.

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