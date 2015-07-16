Свежий выпуск
Герои фильма – из группы риска
Алия САДЫКОВА, Алматы
Он рассказывает о детдомовцах, которые, поселившись в Доме юношества, готовятся сделать первые шаги в самостоятельную жизнь. Особенность ленты – привлечение реальных воспитанников детских домов и детских деревень Алматы к процессу съемок. К примеру, вчера дети пробовали себя на съемочной площадке в качестве второстепенных актеров. В ходе экскурсии они узнали о том, как снимается кино, в чем заключается работа осветителей, режиссеров, операторов, администраторов площадки, что такое кастинг директора и даже художника по костюмам. Детям, судя по горящим глазам, было очень интересно «попасть в кино» и увидеть изнутри процесс съемок. Кинокомпания «Коркем-фильм» планирует привлекать к съемкам воспитанников детских домов еженедельно до конца съемочного процесса, то есть до начала осени. Сотрудники компании уверены, что кто-то из юных гостей обязательно загорится желанием когда-нибудь создавать хорошее кино.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Визит политической и практической значимости
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном возобновляют спустя 13 лет
Важный сигнал мировому сообществу
С чистого листа
Важнейший драйвер экономики
Объединяющая сила искусства
Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 2
Диалоги с Достоевским
Из-под палки не пойдет
Караван добрых дел
Избежать ревизии не удастся
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
"Помогайка" оформил на водителя 3 кредита в Туркестанской области
Наркодельца со "стажем" выдали закладчики в Алматы
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
«Точечные эксперименты» градостроительства
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
Контроль ведётся формально, работа министерств провалена, цены постоянно растут – Премьер
Ирбис с городской пропиской
Это и наша боль
Огонь в степи
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Разводившего костер мужчину задержали в Алматы
Полиция разыскивает устроившего поджог в Алматы
Огонь в степи
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Свежий выпуск
Серебряный юбилей Карачаганака
Свежий выпуск
Важнейший драйвер экономики
Свежий выпуск
Из-под палки не пойдет
Свежий выпуск
Караван добрых дел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]