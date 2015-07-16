Свежий выпуск Герои фильма – из группы риска Алия САДЫКОВА, Алматы

Он рассказывает о детдомовцах, которые, поселившись в Доме юношества, готовятся сделать первые шаги в самостоятельную жизнь. Особенность ленты – привлечение реальных воспитанников детских домов и детских деревень Алматы к процессу съемок. К примеру, вчера дети пробовали себя на съемочной площадке в качестве второстепенных актеров. В ходе экскурсии они узнали о том, как снимается кино, в чем заключается работа осветителей, режиссеров, операторов, администраторов площадки, что такое кастинг директора и даже художника по костюмам. Детям, судя по горящим глазам, было очень интересно «попасть в кино» и увидеть изнутри процесс съемок. Кинокомпания «Коркем-фильм» планирует привлекать к съемкам воспитанников детских домов еженедельно до конца съемочного процесса, то есть до начала осени. Сотрудники компании уверены, что кто-то из юных гостей обязательно загорится желанием когда-нибудь создавать хорошее кино.



