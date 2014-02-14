Герои мирного времени

В результате прорыва трубы с горячей водой пострадали несколько человек. Все они – пассажиры городского маршрутного автобуса, оказавшегося, к несчастью, в том месте, где вырвавшийся на свободу кипяток размыл дорогу и образовал яму. В нее-то и рухнул автобус. Люди с ожогами различной степени были доставлены в больницу, но затем некоторые, почувствовав себя значительно лучше, отказались от госпитализации. Слава Богу, никто не погиб.

В ДВД города информация об аварии на углу Райымбека и Сейфуллина поступила в 13 часов 06 минут. В течение 3 минут наряд «Буран-016» прибыл к месту ЧП. Полицейский полка дорожно-патрульной полиции ДВД города Алматы, старший сержант полиции Руслан Нургожаев говорит, что из-за горячих паров видимость даже на расстоянии примерно 500 метров была нулевой. Где-то издали патрульные услышали крики о помощи. Первым на них отреагировал Нургожаев. В тот момент, как рассказывает сам Руслан, он не думал о том, что под его ногами размытая кипятком земля могла и поглотить его. Он слышал лишь крики людей.

На месте прорыва трубы он увидел мужчину, который безуспешно пытался выбраться из рухнувшего под землю автобуса. Полицейский сумел вытащить из горячей воды 20-летнего И., жителя Илийского района Алматинской области. Пытаясь его спасти, Руслан сам получил ожоги. «Но сегодня с Нургожаевым все в порядке, и он снова несет службу по охране общественного порядка», – сообщил командир полка дорожно-патрульной полиции ДВД города Алматы, полковник полиции Айтжан Альмуханбетов.

Таких примеров героизма в мирное время немало. Многие из них проходят тихо и даже обыденно и остаются незамеченными. Например, как недавний случай, когда в декабре полицейские, рискуя жизнью, спасли детей, чуть было не утонувших в озере, что вблизи поселка Маяк Турксибского района Алматы. Патрульные, увидев двоих подростков посреди озера, ухватившихся за кромку льда и благодаря этому еще державшихся на поверхности, сразу присоединились к сотрудникам водно-спасательной станции. Резиновая лодка с трудом подобралась к детям, которые уже не в состоянии были кричать о помощи. Оба мальчика оказались сильно обмороженными, их надо было быстрее доставить в больницу, счет шел буквально на секунды. А лодка еле продвигалась по замерзшему озеру. Тогда один патрульных – капитан полиции Гани Солтанкулов спустился в ледяную воду, а точнее – в крошево из льда, и стал толкать ее…

В повседневной жизни каждому из нас нередко предоставляется возможность сделать выбор в пользу самопожертвования или собственной безопасности. Вспомните, на месте прорыва теплотрассы Руслан Нургожаев был не один. Авария собрала не только городские службы, но и множество прохожих. Но лишь сержант бросился в фонтаны кипятка. И его сегодня справедливо называют Героем и Человеком с большой буквы. Потому что он оказался способным к самопожертвованию. К самопожертвованию, которое оправдано и имеет смысл, когда совершается ради высшей цели – спасения другой жизни.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА