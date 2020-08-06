Герои нашего времени

Акушер-гинеколог, заведующий послеродовым отделением Атырауского областного перинатального центра Нурлан Жубанышев – молодой и подающий большие надежды врач.

Ему всего 34 года. Но среди будущих мам он очень популярен. Однажды Цицерон точно подметил, что лицо человека – зеркало его души. И вы легко согласитесь с этой мудростью, глядя на баннер с изображением Нурлана Сисембаевича.

Родился и вырос Нурлан Жубанышев в Атырау. В 2003-м после окончания национальной гимназии поступил в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет, а получив диплом, не раздумывая и не рассматривая другие варианты, хотя предложения поступали разные, сразу уехал в родной город. И с 2010 года работает в родильном доме акушером-гинекологом.

В 2013–2016 годах Нурлан Жубанышев отучился в резидентуре медвуза. В 2018 году его как перспективного врача назначили заведующим послеродовым отделением областного перинатального центра.

Участок его работы самый непростой – это так называемые сложные роды, которые сопровождаются множественными патологиями. Нередко Нурлан Сисембаевич вылетает по линии санавиации в отдаленные населенные пункты, чтобы оперативно помочь роженице.

– В перинатальный центр нап­равляются женщины со всей области с различными осложнениями, когда надо срочно спасать жизни ребенка и мамы. И в этом роль Нурлана Жубанышева просто неоценима. У него легкая рука, – рассказали в перинатальном центре.

По словам врачей, идея о размещении в городе баннеров с изоб­раженными на них медиками – очень хорошая.

– Это поднимает дух медиков, – говорит исполняющий обязанности директора Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева. – На днях установили баннер в память о нашем фельдшере высшей категории Алмагуль Демесиновой, которая сама спасла сотни жизней, в период пандемии работала в сос­таве бригады, задействованной в противоэпидемических мероприятиях. Во время очередного выезда заразилась и умерла от двусторонней пневмонии.

Алмагуль Демесинова – выпускница Атырауского медицинского училища. Много лет проработала на станции. Была очень доброй, порядочной, безотказной. Работу по спасению жизни пациентов всегда ставила выше личных интересов. Грамотный специалист, хорошая наставница. А сейчас она нам улыбается с баннера, тем самым поддерживая, как всегда это делала…

Еще один из героев – 25-летний хирург Атырауской областной больницы № 2 Мерей Гайнеденов. В августе будет ровно год, как они вместе с супругой Жанби Амангельдиевой, терапевтом этой же больницы, после окончания Западно-Казахстанского государственного медицинского университета приступили к работе.

Сейчас Мерей Аманбайулы находится на передовой, а дома его с нетерпением ждет жена с дочуркой Айшой, которой всего один месяц.

О том, как Мерей решил стать врачом, рассказала его мама Мейрамгуль.

– В декабре 2011 года у моего супруга Аманбая, отца Мерея, случился инсульт. Его положили в больницу, он нуждался в постоянном уходе. И вот Мерей со своим братом, сменяя друг друга, сутками дежурили у больничной койки. Тогда сын учился в 11-м классе и все еще был на распутье – не знал, какую специальность выбрать. Но уже после зимних каникул, когда Аманбай оправился, Мерей сказал мне, что решил стать врачом. Навещая отца в больнице, наблюдая, как работают медики, он осознал, какая это важная профессия, – рассказала мама врача.

Учеба в вузе была не просто интересной, она стала судьбонос­ной – он познакомился со своей будущей супругой. Оба они летом 2019 года начали работать в Атырауской областной больнице № 2. К лечению больных, инфицированных COVID-19, Мерей Аманбайулы приступил 11 мая, а Жанби вышла в декретный отпуск. С тех пор семья общается только по видеосвязи.