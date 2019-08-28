​Герои среди нас

529
Александра Власова

Конкурс реализуется Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Ассоциацией деловых женщин Казахстана, АО «Агентство «Хабар», республиканским телеканалом «КТК» и лечебно-оздоровительным комплексом «Оқжетпес».

– Через конкурс «Караван доброты» Фонд Елбасы популяризирует нравственные ценности, идеи благотворительности и гуманизма. Мы выявляем, поощряем и показываем общественности ярких людей с добрым сердцем, настоящих героев нашего времени. Проект нашел отклик у граж­дан – в 2018 году на рассмотрение комиссии со всех регионов страны поступило 97 заявок, – рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов в Службе цент­ральных коммуникаций.

Прием заявок на участие в конкурсе «Караван доброты» начинается 2 сентября и продлится до 29 ноября текущего года. В каждом регионе будут созданы рабочие группы, где рассмот­рят каждую предложенную кандидатуру.

Для участия в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, которые вносят вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других. Участниками могут быть и субъекты предпринимательства, и люди, чья благотворительная деятельность связана с государственной поддерж­кой (государственный грант, государственный заказ и т. п.).

Как отметила президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева, «Караван доброты» показывает, что в нашей стране немало благородных людей, героев, которые не всегда известны общественности.

– Если вы тот человек, который совершает добрые дела – заботится о нуждающихся, проявил храбрость в непростой ситуации, помог свершиться прекрасному событию, – то этот конкурс для вас! – сказала Раушан Сарсембаева.

В декабре проведут отбор поступивших заявок, а победителей конкурса определят в феврале 2020 года – в преддверии празднования Дня благодарности.

Победителей «Каравана доброты» выберут по пяти номинациям: «Асар» – люди, чья благотворительная дея­тельность связана с народными традициями и обычаями; «Туған жер» – те, кто оказывают помощь родному краю; «Батыл жүрек» – для казахстанцев, совершивших героический поступок, проявивших самоотверженность; «Мейірім жолында» – для тех, кто оказывает помощь, совершает добрые дела на добровольной основе и безвозмездно; «Қайырымдылық тарихы» – номинация для журналистов или творческих коллективов за лучшее освещение в СМИ темы благотворительности, обеспечение выхода материалов, привлекающих внимание общественности к социальным проблемам.

