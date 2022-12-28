Герои в строю
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Елена Брусиловская
27 декабря исполнилось 100 лет алматинцу, участнику Великой Отечественной войны, члену Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», гвардии полковнику в отставке, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина, кавалеру орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, казахстанского ордена «Құрмет», заслуженному деятелю науки КазССР, доктору биологических наук, профессору, изобретателю СССР, лауреату премии
«Платиновый Тарлан» Зулхарнаю Сеитову.