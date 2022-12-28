Герои в строю

Наша газета уже писала о Зулхарнае Сеитове, чья военная био­графия во многом необычна, потому что воевал он не один, а со своими мохнатыми друзьями – собаками. Молодые люди, наверное, и не знают, что на войне собаки выполняли самую разную работу. Например, были ездовыми – подвозили боеприпасы на тележках, а затем на них же увозили раненых бойцов, были собаки-связисты, доставлявшие важные сообщения через линию фронта, были собаки-разведчики, собаки-санитары, собаки-миноискатели… Поэтому так тепло вспоминал о своих лохматых помощниках Зулхарнай Сеитов, который был не просто бойцом, а еще и специалистом-кинологом.

Его, уроженца аула Новый Кипчак Омской области, время заставило надеть военную форму еще подростком.

– В январе 1942 года с 10-го класса меня призвали в армию и вместе с однокашником Василием Неукрытовым направили в специальную школу военного собаководства «Красная звезда», которая тогда была эвакуирована в город Туринск Свердловской области, – рассказывает Зулхарнай Сеитович. – Время обучения было очень ограничено, ведь враг продвигался к Волге, поэтому уже через месяц нас направили на Ленинградский фронт. Прибыли мы в город Тихвин, где шло формирование частей для участия в боях по прорыву блокады в составе 2-й ударной армии Волховского фронта. Помню, там был густой-густой лес, и мы вывозили собак искать в нем раненых.

Провоевав примерно месяц, бойцы оказались в окружении. Собак приказали распустить – их нечем было кормить. Лишь в конце марта с тяжелыми боями часть вышла из окружения.

– В то время немцы были уже далеко от Москвы, и нас привезли в подмосковный город Перово, где до войны и располагалась Центральная школа дрессировщиков. Мы ходили по деревням, собирали собак, а потом нас учили, как дрессировать их, чтобы они подрывали танки. Собака, хоть и умный зверь, но приказов не понимает, у нее все построено на инстинктах, – вспоминает ветеран.

Зулхарнай Сеитов рассказывал, как они натаскивали собак. Сначала боец ходил с собакой около танка, а в мешочке у него было копченое мясо. Давал его ей, хвалил, а за танком стоял вожатый, который подзывал собаку к себе так, чтобы она проползла под танком. Потом у танка заводился мотор. Некоторые собаки боялись звука и убегали, таких отбраковывали. Оставшихся приучали есть у работающего, стреляющего танка.

Из Перово Сеитов попал на Сталинградский фронт, где собак использовали в основном для уничтожения танков.

– К лету 1942 года я был уже ефрейтором, – продолжает он. – Сражения под Сталинградом были очень тяжелые. Вы не поверите, но мне порой до сих пор снятся схватки с врагом на улицах, в домах Сталинграда, слышатся разрывы бомб, мин и снарядов, страшный лязг гусениц танков и свист пуль. Это сейчас легко говорить, что в городе и вокруг него шли тяжелые бои. Ожесточенность и смертельность этих боев невозможно выразить словами, их могут понять только те, кто в них участвовал, кто прошел через этот ад на земле.

Бойцов отряда Сеитова бросали туда, где ожидалась танковая атака. Он говорит, что такие танковые десанты назывались «Прощай, Родина», так как люди направлялись, можно сказать, на верную смерть.

– На нас надвигались немецкие танки, за ними – автоматчики, а с нашей стороны шли мы впереди с собаками, за нами – артиллеристы. Первыми начинали стрелять артиллеристы, а собак мы пускали тогда, когда оставалось мертвое пространство в 50 метров. Если пустишь собаку раньше, то немецкий пулеметчик ее расстреляет. Когда собака бежит, попасть в нее трудно, потому что она бежит быстро и маневренно. Немцы уже знали, что это бежит их смерть, и одно появление собак на поле боя вызывало панику, – рассказывает Зулхарнай Сеитов.

В боях под Сталинградом только 28-й отдельный отряд служебных собак под командованием майора Леонида Кунина истребил 42 танка и две бронемашины, за что командующий 62-й армией генерал Чуйков объявил всему личному составу отряда благодарность, а 47 воинов отметил орденами и медалями. В их числе был и Зулхарнай Сеитов.

Под Сталинградом был ранен, подлечился – и опять в строй, но на этот раз он занялся подготовкой собак-миноискателей. С мая 1943 года Зулхарнай Сеитов прошел со своим Шариком через всю Белоруссию – Гомель, Минск, Брест, затем разминировал с ним территорию Польши, вместе дошли они до Германии. Два с половиной года шел пешком!

Казахстанский воин участвовал в штурме Берлина, а после Победы вместе со своей собакой разминировал Потсдамский городской дворец, где должна была проходить встреча руководителей трех великих держав. Когда-то это была зимняя резиденция немецких королей, а во время войны здесь жил Геринг. Но так как замок был сильно разрушен союзниками во время бомбежек, то знаменитая Потсдамская конференция состоялась в усадьбе Цецилиенхоф. Ее разминированием и занимались кинологи.

После войны Зулхарнай Сеитов вернулся на родину, окончил Омский сельскохозяйственный институт, причем на протяжении всей учебы был сталинским стипендиатом. Поступил в аспирантуру на кафедру биохимии, защитил кандидатскую диссертацию, затем был направлен на работу в Алма-Ату. Здесь он стал доктором наук, профессором, являлся членом диссертационных советов в КазНУ им. аль-Фараби и Институте молекулярной биологии и биохимии им. М. Айтхожина. Позже заведовал кафедрой молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета.

Зулхарнай Сеитов – автор более 150 научных работ и моно­графий, 10 учебных пособий, в том числе по биохимии, имеет 14 патентов и 8 авторских свидетельств. Многие его разработки и открытия сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности.

В эти дни в честь своего столетнего юбилея ветеран получает множество поздравлений и от Министерства обороны РК, и от ветеранов, и от коллег ученых, и от родных, друзей, знакомых, ведь такие, как он, – гордость независимого Казахстана.