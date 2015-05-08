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Героическая веха в истории
Асет КАЛЫМОВ
...С раннего утра в центральном парке города звучали песни военных лет. Возложить цветы к Вечному огню у обелиска Славы пришли тысячи горожан: ветераны войны и труда, воины-интернационалисты, школьники, студенты, представители местной общественности. Отгремел салют, участники церемонии почтили минутой молчания ­память ­героев-земляков, павших на фронтах Великой Отечественной.
По центральным улицам торжественным строем, чеканя шаг под марши в исполнении сводного духового оркестра, прошли офицеры и солдаты Талдыкорганского гарнизона и Аэромобильных войск, проехала военная техника. На площади перед Дворцом культуры им. И. Жансугурова солдаты десантно-штурмовой бригады развернули выставку оружия и военной техники, находящихся на вооружении в казахстанской армии.
Здесь же состоялся торжественный митинг, в ходе которого с Днем защитника Отечества земляков поздравил аким города Ермек Алпысов, напомнив, что 7 мая 1992 года Президент ­Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О создании Вооруженных сил страны». Эта дата стала одной из славных вех в истории становления нашего государства, профессиональным праздником людей в погонах.
– Укрепление безопасности республики во многом зависит от боеготовности Вооруженных сил, профессионализма и выучки солдат и офицеров, – отметил Е. Алпысов. – Тем сильнее наша благодарность тем, кто несет службу в армии, охраняет спокойствие и мир на казахстанской земле.
В ходе митинга военнослужащим Талдыкорганского гарнизона, сотрудникам отдела военной полиции и департамента по делам обороны Алматинской области были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Затем все собравшиеся на площади просмотрели в прямом эфире с большого Led-экрана трансляцию военного парада в Астане. Торжества завершились праздничным концертом ансамбля «Талдықорған әуендері».

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