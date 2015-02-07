Свежий выпуск Героика «Серпера» Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Программу вечера составили в основном произведения легендарного батыра, борца за независимость народа, поэта и акына Махамбета Утемисова (1803–1846). Торжественную часть открыл кюй классика казахской инструментальной музыки Курмангазы «Серпер» («Порыв»). В связи с этим произведением рассказывают, что однаж­ды Курмангазы посетил некоего человека из рода адай и, войдя в его юрту, увидел висящую на кереге домбру. Сняв ее, настроил инструмент по-своему и снова повесил на место. В это время вошла дочь хозяина, прославленная в своей округе домбристка Ак-Мадай, и, взяв инструмент, увидела, что кто-то перестроил его. «Кто играл на моей домбре?» – удивленно спросила она. «Наш гость», – ответил отец, указывая на акына. Тогда девушка сыграла для композитора незнакомый ему кюй. В ответ он исполнил свой знаменитый «Серпер». Ак-Мадай была поражена мастерством незнакомца. Предание гласит также, что Курмангазы, польщенный вниманием девушки, посвятил ей кюй, который в народе получил название «Адай».

Из произведений Махамбета на концерте прозвучали его знаменитые кюи «Исатайдың ақ табаны-ай», «Қиял қырғыны», «Өкініш», «Қайран Нарын», «Жауға шапқан», «Жайық асу» и другие. Творческое наследие поэта составляют в основном пламенные и страстные стихи, пронизанные любовью к Родине. Во многих из них он воспевал благородство и мужество восставших под руководством народных заступников, в том числе Исатая Тайманова. Его героическому образу поэт посвятил отдельное произведение. Русский ученый и писатель Егор Ковалевский (1811–1868), познакомившись с Утемисовым во время путешествия по Казахской степи, писал, что батыра отличают мужественный характер, честность и красноречие. Хотя поэзия Махамбета до сих пор считается трудной для переводов, тем не менее его стихотворения переведены на русский язык и неоднократно издавались отдельными сборниками.

Вдохновленные поэзией батыра современные композиторы посвящали ему свои музыкальные произведения. Так, оркестр им. Курмангазы исполнил кюи Нургисы Тлендиева «Махамбет», Мухита – «Айдай», Айткали Жайымова – «Ереуіл атқа ер салмай». Завершился торжественный концерт героико-эпическим произведением Курмангазы «Сарыарқа», музыка которого захлестнула зал мощной энергетикой.



