Героин и арсенал оружия обнаружили полицейские в квартире жителя Сатпаева

Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области изъяли у двоих жителей региона более полкилограмма героина и арсенал оружия, сообщает Polisia.kz
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В ходе спецоперации сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ДП Карагандинской области, Управления полиции города Жезказган совместно с сотрудниками ДКНБ по Карагандинской области были задержаны четверо жителей Жезказгана и Сатпаева в возрасте от 32 лет до 51 года.
В квартире 32-летнего жителя Сатпаева обнаружено и изъято 128 расфасованных полимерных свертков с героином весом более 500 гр, а также 3 единицы оружия и деньги. У остальных задержанных изъят героин весом около 70 гр и медицинские препараты.
Начато досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) и ч.3 ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).