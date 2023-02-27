Героин в бензобаке

Мужчина расфасовал героин весом 31 кг 465 граммов в 63 полиэтиленовых пакета и спрятал в бензобак личного автомобиля Ford Mondeo. Тайник казался ему весьма надежным. Во всяком случае наркоторговцу удалось беспрепятственно пересечь границу Таджикистана и Узбекистана.

А вот при досмотре на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы» на узбекско-казахстанской границе все было по-другому. Специалист-кинолог погранслужбы проводил досмотр с участием служебной собаки по кличке Белка. Ее беспокойство стало знаком того, что автомобиль требует более тщательной проверки. В итоге в топливном баке обнаружили наркотичес­кое средство. Специальная экспертиза подтвердила, что это тяжелый наркотик – героин.

В отношении иностранного гражданина проводилось досудебное расследование по двум статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность за контрабанду и незаконную перевозку наркотических средств. В зале суда вина подсудимого была полностью доказана. В частности, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы под его ногтями и на ладонях обнаружены следы героина. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы. Свою вину перевозчик нар­котиков признал частично и просил смягчить столь суровое наказание.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Наказание предстоит отбывать в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы.

Приговор суда не вступил в законную силу. У гражданина Таджикистана есть возможность его обжаловать.