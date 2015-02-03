Героиновый улов Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Еще 13 граммов вещества нашли в карманах пиджака подозреваемого. Оперативники установили, что мужчина раньше употреблял наркотики. Сейчас полицейские выясняют, каким путем столь большая партия героина попала в город, чтобы выйти на поставщиков и перекрыть канал распространения.

По информации Салтанат Каракозовой, начальника управления государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК, предполагающей ответственность за хранение, транспортировку и сбыт наркотиков.