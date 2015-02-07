Герольд Бельгер скончался в больнице Алматы Общество

В Алматы на 81-м году жизни скончался известный казахстанский писатель Герольд Бельгер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ.



По информации агентства, 21 января в результате 6-го инфаркта Бельгер попал в центральную клиническую больницу Управления делами Президента РК.



Бельгер – известный казахстанский прозаик, переводчик, публицист, автор свыше 60 книг и 2 тыс. публикаций на казахском, немецком и русском языках.



Он родился в 1934 году в семье поволжских немцев. В 1941 году, по указу Сталина, семью Бельгер, как этнических немцев, депортировали в Казахстан, в колхоз имени Ленина Октябрьского района (ныне село Ыскака Ыбыраева Шал-Акинский район СКО – Прим. автора). Здесь, обучаясь в казахской школе, он в совершенстве овладел казахским языком. Затем учился на филологическом факультете Казахского педагогического института (ныне университет им. Абая) в Алматы.



После окончания института работал учителем русского языка, затем в литературном журнале "Жулдыз", с 1964 года являлся писателем и переводчиком, а также прозаиком и критиком. С 1971 года – член Союза писателей Казахстана. С 1992 года был заместителем главного редактора немецкоязычного альманаха "Феникс".

