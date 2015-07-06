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Герой «Формулы власти» – Президент Казахстана

Анастасия ШВАРЦ
В интервью, которое казах­станский Лидер дал российскому журналисту Михаилу Гусману, большое внимание было уделено Астане. Президент напомнил о том, как рождалась идея строительства новой столицы Республики Казахстан, и рассказал, почему даты его дня рождения и дня рождения столицы совпадают, вспомнив об историческом заседании Верховного совета, на котором было принято решение о переносе ее в Акмолу. Упомянул Нурсултан Абишевич и о том, что этот город географически находится практически в центре Евразии и имеет глубокие исторические корни.
Отвечая на вопрос ведущего программы о том, чем он руководствовался при принятии решения о переносе столицы, Глава государства подчеркнул, что во главе угла стояла идея развития государства: Астана должна была стать и, как показало время, стала новым драйвером роста Казахстана.
В интервью Нурсултан Назарбаев также рассказал о мощном экономическом рывке, который сделала страна за прошедшие годы, и о новых программах реформирования, о проведении президентских выборов в 2015 году, о политике в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, о перспективах евразийской инте­грации и многом другом.
В частности, в ходе передачи были затронуты вопросы двусторонних связей Казахстана и России. Говоря на эту тему, Нурсултан Назарбаев отметил: «Таких близких и доверительных отношений, как у Казахстана и России, ни у кого нет. И с 1991 года, когда развалился Советский Союз, эти отношения ничем не омрачались никогда».
В фильме были также процитированы слова Президента РФ Владимира Путина об отношениях стран и о казахстанском Лидере: «Казахстан – это наиболее близкий нам стратегический союзник и партнер. Я убежден в том, что подавляющее большинство граждан Казахстана выступает за развитие отношений с Россией. Мы это видим и знаем. Назарбаев – очень грамотный руководитель. Я думаю, что на постсоветском пространстве он самый грамотный. И все, что сделано за последнее время, благодаря, конечно, в значительной степени его организаторскому таланту, его политическому опыту, это все находится в струе интересов Казахстана как государства».

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