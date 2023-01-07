Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)

Происшествия
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Чудесное спасение попало на видео.

Фото: pro-dachnikov.com

Операция по спасению человека как в голливудском боевике развернулась в Аркалыке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В одном из жилых комплексов Аркалыка, полицейский на лету поймал девушку, случайно выпавшую с 5-го этажа. 

В 05:30 утра прохожий позвонил в Центр оперативного управления города. Он сообщил, что с балкона сорвалась девушка, но успела зацепиться за перила. 

На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов.

Оперативно оценив обстановку, Алмат Амирхан остался на улице, а его напарник поднялся  на пятый этаж. 

В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Полицейский, который оставался внизу, своим телом смягчил удар девушки о землю. Благодаря этому 29-летняя  горожанка не пострадала.  

Однако полицейский Алмат Амирхан получил  множественные ушибы и травму ноги. Ему была оказана медицинская помощь.

 

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