Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)

Фото: pro-dachnikov.com

Операция по спасению человека как в голливудском боевике развернулась в Аркалыке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из жилых комплексов Аркалыка, полицейский на лету поймал девушку, случайно выпавшую с 5-го этажа.

В 05:30 утра прохожий позвонил в Центр оперативного управления города. Он сообщил, что с балкона сорвалась девушка, но успела зацепиться за перила.

На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов.

Оперативно оценив обстановку, Алмат Амирхан остался на улице, а его напарник поднялся на пятый этаж.

В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Полицейский, который оставался внизу, своим телом смягчил удар девушки о землю. Благодаря этому 29-летняя горожанка не пострадала.

Однако полицейский Алмат Амирхан получил множественные ушибы и травму ноги. Ему была оказана медицинская помощь.