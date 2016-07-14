​Героям-казахстанцам посвящается

Заместитель председателя областного филиала партии Жулдуз Тайкебаева рассказала о цели партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» и создании двухтомника. По ее словам, в редакционную коллегию книги «Герои Великой Победы – казахстанцы» были приглашены авторитетные специалисты по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны из России и Беларуси. Основная цель проекта – увековечить память о героях-казахстанцах, рассказать подрастающему поколению о героических страницах истории.

На встрече с ветеранами и работниками библиотеки также обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи. Были заслушаны выступления координатора партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» Жанар Мухаметжановой, активиста областного филиала МК «Жас Отан» Оразали Сарсенова.